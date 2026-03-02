Successos
La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
Van ser els Mossos els qui van avisar la família que el cotxe es trobava estacionat a l'aparcament del santuari i del restaurant
Eduard Font Badia
La trucada de mossèn Josep als Mossos d'Esquadra va activar dimecres passat, dia 25, la recerca del jove de Sallent, Fran Soriano, que aquest dilluns de matinada ha aparegut sa i estalvi.
Mossèn Josep Isern és el capellà del santuari de la Mare de Déu del Far, i aquest dilluns al matí ha estat "l'home més feliç del món", quan ha sabut per la trucada de Regió7, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que el jove estava bé. Aquest matí ha marxat d'hora per anar al metge a Olot i no ha sabut de la notícia fins que aquest diari l'ha contactat. "Em toca tantes vegades donar males notícies que, quan en tens una de bona, t'alegra el dia". I tot seguit deia que "trucaria a la família d'aquest noi per alegrar-nos de la bona notícia".
Segons mossèn Josep, el cotxe va aparcar diumenge dia 22, i quan marxa tothom, va ser dels pocs vehicles que es van quedar a l'aparcament. Els dies següents va semblar normal que el vehicle seguís al lloc, perquè "molta gent fa excursions llargues", però dimecres ja va pujar la mosca al nas de mossèn Josep i va trucar la policia.
El sacerdot acostuma a avisar els Mossos cada vegada que "apareixen cotxes aquí a l'aparcament, siguin robats o de gent que...", insinuant el destí de persones que es dirigeixen a aquest indret de la cinglera del Far per llevar-se la vida. Això va activar els agents de la demarcació de Girona, que van ser els qui van avisar la família del jove de Sallent, que van confirmar la desaparició.
A partir d'aquí va començar una recerca amb dron, gossos i efectius de Bombers i Mossos que va resultar infructuosa fins que aquest dilluns al matí, gairebé 8 dies després, el jove ha trucat des del cotxe mateix, amb el telèfon mòbil, dient que havia volgut fer una excursió i s'havia desorientat.
