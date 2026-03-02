Informe de Sanitat
Més del 80% dels pacients catalans tenen confiança en els seus professionals del CAP
Segons un informe del Ministeri de Sanitat amb dades nacionals la confiança en aquests professionals és alta i molt similar en tot el Sistema Nacional de Salut
Nieves Salinas
El 86,6% dels pacients diuen que tenen confiança en els professionals del seu centre d’atenció primària (CAP): el 88,1% dels homes i el 85,3% de les dones. Les persones més joves (entre 45 i 54 anys) presenten els percentatges més baixos, que en cap cas baixen del 79%. La presència de malalties cròniques tampoc sembla afectar el nivell de confiança de les persones en els professionals del seu CAP.
Percentatges que es mantenen, en una mesura o una altra, en la mitjana nacional, segons l’informe breu ‘PaRIS’, elaborat en el Ministeri de Sanitat amb els resultats nacionals sobre l’indicador de confiança en els sanitaris. A Catalunya, el 82,9% dels pacients sense malalties mostra aquesta confiança en el seu centre de salut. Percentatge que puja al 84,45% en els que tenen almenys una malaltia. Per sexes, les dones amb una malaltia reporten una confiança del 81,88% i els homes, del 87,55.
Es tracta de la primera enquesta internacional que mesura els resultats en salut i l’experiència en el primer nivell assistencial, referits per pacients a partir de 45 anys. Se n’extreu que la confiança en aquests professionals és alta i molt similar en tot el Sistema Nacional de Salut (SNS).
Els més reticents
L’anàlisi dona també la dada que aquest grau d’empatia augmenta amb l’edat especialment en homes majors de 75 anys (90,5%), mentre que en dones d’aquest grup baixa lleugerament (86,6%). Així, en el tram comprès entre els 45 i els 54 anys, els percentatges cauen, respectivament, fins al 85,7% i el 82,8%.
D’altra banda, l’informe mostra que, a escala nacional, la confiança no varia significativament segons el nombre de malalties cròniques. En aquest apartat, el percentatge de confiança més gran en homes es troba, amb un 88,5%, en els que tenen una patologia, mentre que en elles, amb un 86,4%, és en el de les que en tenen dos.
Mida municipal
Quant a la variable segons la mida municipal, aquest text assenyala que la confiança és més gran en municipis petits i en capitals de província. D’aquesta manera, el 89,8% dels homes que viuen en localitats de menys de 10.000 habitants tenen una alta confiança en el seu professional sanitari d’atenció primària, dada que baixa al 86,7% en les dones.
A més, el 81,0% dels pacients valoren positivament l’atenció mèdica rebuda al seu CAP en els últims 12 mesos, i el percentatge d’homes (82,1%) és lleugerament superior que el de les dones (80,1%). En el cas de Catalunya, el percentatge d’homes, amb una malaltia que titllen de positiva aquesta atenció és del 81,97%, i del 84,03% en les dones.
