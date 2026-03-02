Comptes de la Generalitat
Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"
El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la major despesa en deute, habitatge i Mossos
Carlota Camps
Junts per Catalunya ha presentat finalment una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. El partit no va voler anunciar el veto divendres passat, dia en què el Govern va aprovar els comptes i els va entregar al Parlament, però ha decidit fer-ho aquest dilluns després d’analitzar els comptes al llarg del cap de setmana. "La discrepància és total, no és una partida concreta. No són els pressupostos que Catalunya necessita. Els Comuns han imposat i (Salvador) Illa ha assumit", ha declarat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales.
La postconvergent no ha entrat a valorar la negociació entre socialistes i republicans sobre la recaptació i gestió de l’IRPF per part de la Generalitat, condició sine qua non d’ERC per recolzar els comptes, i s’ha centrat a criticar l’Executiu. Sales ha retret a Illa la tardança a aprovar els seus primers pressupostos, un any i mig després d’accedir al càrrec de president, i li ha criticat fer-ho ara sense una majoria garantida. "Va a ritme de Rodalies, tard i sense saber si arribarà a la destinació final", ha afirmat.
Sales, que també s’ha queixat que el Govern no hagi convocat el seu grup ni a una reunió protocol·lària per abordar els pressupostos, ha acusat el PSC i els Comuns d’haver convertit Catalunya "en un infern fiscal" i ha afirmat que les seves polítiques d’habitatge han generat "menys oferta, menys seguretat jurídica i preus més alts". La portaveu del partit també ha acusat el Govern d’"incompetència" i "subordinació" al Govern de Pedro Sánchez i ha assegurat que està "desnacionalitzant" Catalunya.
"És una esmena a la totalitat al Govern del president Illa: a la seva dependència, incompetència i inestabilitat", ha rematat, mentre ha acusat el president de la Generalitat d’haver deixat una Catalunya "que cau a trossos" i en "caos permanent". Així, ha repassat algunes de les crisis recents com el caos ferroviari, la pesta porcina, la vaga de docents i metges i les protestes de pescadors i agricultors, i ha assegurat que està en "discrepància absoluta" amb el Govern socialista.
No obstant això, la líder de Junts al Parlament no ha volgut avançar nous escenaris. Sales ha assegurat que si els comptes superen la primera votació del 20 de març, el seu grup presentarà esmenes a l’articulat, però ha evitat dir si demanaran una convocatòria d’eleccions anticipades en cas que els comptes es rebutgin. El partit liderat per Carles Puigdemont veu la votació pressupostària com una "qüestió de confiança", però assegura que la potestat d’anticipar els comicis depèn exclusivament del president.
També ha afirmat que, de moment, no contemplen acudir al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que endarreriria un mes l’aprovació definitiva dels comptes. No obstant això, ha explicat que la seva formació només ha tingut un cap de setmana per analitzar les xifres, i ha deixat la porta oberta a prendre aquesta decisió més endavant. Els grups tenen tres dies a partir del 17 d’abril per fer aquest pas.
