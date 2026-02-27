Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

La gestió de l'aigua i la fauna salvatge, Mercosur, o la burocràcia, entre les principals preocupacions dels electors

Un pagès votant en una mesa a Sant Gregori.

Un pagès votant en una mesa a Sant Gregori. / Gerard Vilà

ACN

Els professionals del camp voten des de les 9 del matí d'aquest divendres a les Eleccions Agràries 2026 per escollir els seus representants als òrgans del Govern per als pròxims cinc anys. Estan cridats a les urnes 21.374 persones. Durant el matí s'ha vist un degoteig de votants a les diferents meses, tot i que el gruix es preveu a partir del migdia o a la tarda. Algunes de les persones que han votat han explicat a l'ACN que consideren important votar per poder defensar els seus interessos als òrgans on es prenen decisions. També han citat entre els principals reptes del sector la gestió de l'aigua i de la fauna cinegètica, el tractat amb Mercosur, l'excés de la burocràcia o la manca de relleu a les explotacions agràries.

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Newcastle-Barça i Reial Madrid-Manchester City en els vuitens de la Champions

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

