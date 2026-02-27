Eleccions Agràries 2026
Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern
La gestió de l'aigua i la fauna salvatge, Mercosur, o la burocràcia, entre les principals preocupacions dels electors
Els professionals del camp voten des de les 9 del matí d'aquest divendres a les Eleccions Agràries 2026 per escollir els seus representants als òrgans del Govern per als pròxims cinc anys. Estan cridats a les urnes 21.374 persones. Durant el matí s'ha vist un degoteig de votants a les diferents meses, tot i que el gruix es preveu a partir del migdia o a la tarda. Algunes de les persones que han votat han explicat a l'ACN que consideren important votar per poder defensar els seus interessos als òrgans on es prenen decisions. També han citat entre els principals reptes del sector la gestió de l'aigua i de la fauna cinegètica, el tractat amb Mercosur, l'excés de la burocràcia o la manca de relleu a les explotacions agràries.
