Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mor docent atropellada EmpuriabravaJustícia social FigueresAntonio Tejero a FigueresDiana DowekHumor Figueres
instagramlinkedin

Salut

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Detectat a Lleida, aquest és el quart notificat des del 2009 a l’estat espanyol i Salut remarca que el risc per a la població és molt baix

Imatge d'arxiu d'una granja de porcs.

Imatge d'arxiu d'una granja de porcs. / Laura Cortés (ACN)

ACN

Lleida

El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009. Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  4. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  5. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  6. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Newcastle-Barça i Reial Madrid-Manchester City en els vuitens de la Champions

Newcastle-Barça i Reial Madrid-Manchester City en els vuitens de la Champions

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"
Tracking Pixel Contents