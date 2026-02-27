Salut
Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya
Detectat a Lleida, aquest és el quart notificat des del 2009 a l’estat espanyol i Salut remarca que el risc per a la població és molt baix
Lleida
El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009. Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.
