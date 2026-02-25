Ple del Congrés
Pedro Sánchez acusa Junts per Catalunya de "copiar la dreta i la ultradreta" per la seva negativa a votar l'escut social
Míriam Nogueras assevera que el Govern "enganya tothom, inclosos els seus socis incondicionals", anuncia el seu vot negatiu als decrets de dijous i exigeix que l’Executiu separi la votació de les mesures socials de les relacionades amb l’ocupació
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres Junts per Catalunya de "copiar els discursos de la dreta i la ultradreta" per mantenir la seva negativa a aprovar la bateria de mesures que arriben aquest dijous al Congrés dels Diputats, inclòs l’escut social. Pedro Sánchez ha acusat avui Junts per Catalunya de "copiar els discursos de la dreta i la ultradreta".
Pedro Sánchez ha defensat les seves mesures i ha asseverat que "aquest Govern compleix amb Catalunya" i no entén per què la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, "identifica les situacions de potencial desallotjament de famílies i col·lectius vulnerables amb l’ocupació; no té res a veure una cosa amb l’altra". Sánchez ha asseverat que "aquest Govern compleix amb Catalunya".
Després que Míriam Nogueras confirmés durant la seva pregunta en la sessió de control que Junts dirà "no" a les mesures que es voten dijous, Sánchez ha detallat una sèrie d’iniciatives que afavoreixen les empreses i els ciutadans de Catalunya, com la baixada d’impostos a les pimes i a les rendes més baixes o "l’increment del finançament de Catalunya en 60.000 milions respecte a l’anterior etapa". Junts dirà "no" a les mesures que es voten dijous.
El Govern, ha reiterat Sánchez, "compleix amb Catalunya", i els ciutadans catalans ho saben, com confirma el CEO (el CIS català) a les seves enquestes d’opinió sobre la percepció de la gestió de l’Executiu d’Espanya a Catalunya, ha dit. El CEO (el CIS català) ho confirma a les seves enquestes d’opinió.
Nogueras ha estat abans molt dura amb el president del Govern i amb els seus suposats incompliments i l’ha acusat d’"enganyar els catalans". La portaveu nacionalista ha insistit a l’Executiu que separi la votació de l’escut social de la part referida als desnonaments i comptarà amb el suport de Junts per al primer. Nogueras l’ha acusat d’"enganyar els catalans". "Escut social, sí; ocupacions, no". "Què és per a vostès l’escut social? És un titular?", li ha preguntat, "si realment volen aprovar-lo, per què no el separen de l’ocupació, per què no ho fan?"
"Vostès han incomplert amb l’aprovació del concert econòmic", li ha etzibat, "no tenen la clau de la caixa, ni el finançament singular, amb la cessió de l’IRPF o amb el traspàs de Rodalies; vostès enganyen a tothom, inclosos els seus socis incondicionals [amb referència a ERC] i també enganyen amb l’escut social". Nogueras ha retret "incompliments" com el concert econòmic o Rodalies.
Nogueras ha acabat clamant contra les mesures que paralitzen els desnonaments de les famílies vulnerables: "Menys enquestes i més trepitjar el carrer; haurà de decidir si està al costat de la gent que aixeca cada dia la persiana o al costat dels que rebenten portes". Nogueras ha clamat: "Menys enquestes i més trepitjar el carrer".
Sánchez ha assegurat a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que el Govern "compleix" i que "no tenen res a veure" les "situacions potencials de desallotjament amb les ocupacions". El president del Govern ha acabat esperant que "tant de bo" pugui "de nou treballar" amb Junts, no per aquest partit ni pel seu Govern, "sinó per Catalunya". Sánchez ha dit que "no tenen res a veure" desallotjaments i ocupacions.
Abans de la seva picabaralla amb Nogueras, Sánchez ha tingut el seu cara a cara setmanal amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha acusat de dur a terme "en comptes de política per a adults, política per a ultres". Amb un to sobrat i fent broma, el president del Govern ha acusat el cap de l’oposició de portar a les Corts "un grapat de mentides i infàmies". Sánchez ha acusat Feijóo de fer "política per a ultres".
El president ha preguntat a Feijóo "quin problema hi ha" de desclassificar els documents del 23F. "Però per què els molesta que es desclassifiquin els papers de l’intent de cop d’Estat del 23F? Però quin problema hi ha?", l’ha interpel·lat. Tot seguit, ha atacat el president popular amb el cas de presumpte assetjament sexual de l’alcalde de Móstoles o amb la recent destitució d’un conseller i diversos alts càrrecs de la Comunitat de Madrid: "En comptes de donar lliçons, hauria d’aclarir què farà a Móstoles després de la denúncia d’assetjament d’una exregidora o què farà amb els ‘pocholos’ que a Madrid es dediquen a gestionar l’educació dels fills i les filles dels madrilenys." Sánchez ha preguntat a Feijóo "quin problema hi ha" de desclassificar els documents del 23F.
Finalment, Sánchez ha preguntat a Feijóo què farà amb Carlos Mazón, expresident de la Generalitat valenciana, al qual la jutge de Catarroja ha assenyalat per la seva "grollera negligència". "Sisplau, en el que ha quedat. En lloc de política per a adults, política per a ultres", ha emfatitzat. Sánchez ha esmentat Carlos Mazón i la "grollera negligència".
Alberto Núñez Feijóo, en el seu torn de paraula, ha exigit al cap de l’Executiu que "desclassifiqui" els seus "viatges en Falcon", les "causes de l’apagada" del 28 d’abril passat, "els contractes que han acabat en ‘mordidas’" o "els papers del Delcygate". Feijóo ha exigit que "desclassifiqui" els "viatges en Falcon" i altres assumptes.
Barrejant escàndols amb mesures polèmiques, Feijóo ha acabat comparant Adolfo Suárez el 1981 amb Pedro Sánchez avui i ha etzibat que "el 23F hi havia un president del Govern que lluitava contra el terrorisme, mentre que vostè pacta amb ells, els porta a la Moncloa i els excarcera per continuar sent president". "Cada vegada el voten menys", ha afegit, perquè "ha arrasat amb tot". Feijóo ha comparat Adolfo Suárez (1981) amb Pedro Sánchez avui.
Tot seguit, ha acusat Sánchez de presumir de "neteja mentre el desborda la corrupció" i de presumir de "feminisme mentre manté el ministre de l’Interior", Fernando Grande-Marlaska, després de l’escàndol del DAO. Feijóo ha acusat Sánchez de presumir de "neteja" i de "feminisme".
En diverses ocasions, fins i tot en el seu torn de resposta a la portaveu de Junts per Catalunya, Pedro Sánchez ha fet broma amb les intervencions de Feijóo al Congrés. "Ha de ser molt frustrant", ha arribat a dir als diputats del PP quan l’increpaven, "venir els dimecres i escoltar el seu líder de grup; per a una cosa que li demanen a la setmana i és clar, venen aquí…", va criticar el president en to de mofa. Sánchez ha fet broma amb les intervencions de Feijóo al Congrés.
