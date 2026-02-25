Ple del Parlament
Illa demana a ERC que negociï els pressupostos i els republicans repliquen que només ho faran si "pressiona el PSOE" amb l’IRPF
El president defensa que "el 75%" dels acords aconseguits amb els republicans, com el model de finançament o l’empresa de Rodalies, estan "complerts o avançats"
Sara González
"Això no és el final de res, és l’inici d’una tramitació". Amb aquesta afirmació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tractat de llimar asprors amb ERC durant la sessió de control al Parlament i traslladar-li que, tot i que divendres aprovarà els pressupostos sense que tinguin un acord i que es posi en marxa el rellotge de 10 dies, està disposat a negociar. "Els estenc la mà, agafin-la, sisplau", ha assegurat en to conciliador sabent que no aconseguir el suport necessari posarà en perill la gestió econòmica del Govern, per la qual cosa no li convé escalar el xoc en aquests moments.
Però l’oferiment tan sols ha servit per constatar que les posicions estan enrocades, perquè, malgrat que l’intercanvi s’hagi produït cordialment i sense exabruptes, el president del grup republicà, Josep Maria Jové, ha estat breu i clar en la seva resposta: "La mà l’agafarem, però primer compleixin i després negociarem". Així, el pols es manté, perquè el partit d’Oriol Junqueras ha continuat insistint que el president té la "responsabilitat de pressionar" Pedro Sánchez i aconseguir que es comprometi que Catalunya pugui recaptar l’IRPF, una cosa que el Govern ha descartat fer explícitament amb l’argument que Illa ja ha "donat la seva paraula" a ERC que així serà.
"Hi ha marge d’acord"
"Compliré amb l’IRPF igual que he complert amb el finançament i amb Rodalies", ha tornat a insistir Illa, que ha posat èmfasi que "el 75%" dels acords firmats en la seva investidura ja estan "o complerts o avançats" en tan sols un any i mig de legislatura. "Hi ha marge d’acord, farem tots els esforços necessaris", ha assegurat el president per aplanar el camí amb els seus socis, malgrat que en el Govern admeten que les confiances s’han esquerdat després del "no" de Junqueras de dissabte a iniciar la negociació dels comptes.
El que s’ha de prioritzar, ha remarcat, és estar "a l’altura de les exigències" que estan fent els catalans per millorar els serveis públics i, per a això, ha emplaçat tant ERC com els Comuns a fer cessions perquè tingui continuïtat la suma de forces progressistes que ja ha operat durant tota la legislatura. "No és fàcil, però hem fet molt i bona feina", ha presumit. Però els republicans no s’han mogut gens ni mica i han recordat al president que Catalunya està "immersa en el caos", per la qual cosa el que fa falta són "fets i no declaracions".
"No ens asseurem a parlar de pressupostos sense garanties de compliment de la recaptació de l’IRPF", ha repetit Jové, que, sense restar "importància" als pressupostos, ha assenyalat que hi ha una "falta de recursos endèmica" per fer front a les crisis que té ara obertes el Govern, com Rodalies o les vagues de professors i metges, i que només es poden resoldre amb "avenços en sobirania". La recaptació de l’IRPF, per a ERC, va d’això. En tot cas, si no hi ha manera d’encarrilar el suport als comptes, ha tornat a esmentar que estan disposats a facilitar suplements de crèdit als pressupostos prorrogats del 2023, escenari que la Generalitat rebutja ara per ara.
Els Comuns, a l’espera
A l’espera de com es resol el desacord entre l’Executiu i els republicans, els Comuns han posat el focus en les reivindicacions dels professors, que amenacen d’anar a una setmana de vaga al març. Illa ha aprofitat l’ocasió per agrair públicament que ja hagin formalitzat que pensen votar que "sí" als comptes i s’ha compromès a "treballar per posar tots els recursos" possibles per continuar reduint ràtios i burocràcia.
Junts ha aprofitat l’ocasió per burxar en la crisi oberta entre socis pels pressupostos. "El problema és de confiança, no de calendari, perquè hi ha un soci que no es fia de vostè", li ha retret la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha criticat que, posats a presentar els pressupostos sense prou suports, ja podria haver-los impulsat abans. "Ni bona gestió ni estabilitat", ha lamentat la dirigent, mentre Illa els ha emplaçat a estar a l’"altura de les circumstàncies" i a actuar "amb responsabilitat".
