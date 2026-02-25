Economia
Empreses d'una comarca catalana estudien treballar en el sector de la defensa
La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, afirma que la qüestió s’aborda en fòrums empresarials
Carles Blaya
La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, insisteix que a l’empresa privada del Bages li cal "diversificar". L’elevada concentració en l’automoció continua sent un risc. L’elevada concentració en l’automoció, que encara té un enorme pes en l’economia local, continua sent un risc, atesa la complexitat d’un sector en moments complexos. Salut o ferrocarrils són dos dels nínxols que suggereix la Cambra. Amb tot, hi ha un sector que va a l’alça, almenys en les intencions d’algunes empreses del territori: la defensa.
Gratacòs assegura que empreses bagenques contemplen fer un viratge cap a la producció vinculada a la defensa, tot i que afirma que la Cambra no disposa de dades sobre com es pugui estar concretant aquesta intenció. "No ho hem investigat i les empreses no són explícites sobre aquesta qüestió", diu Gratacòs. Amb tot, assegura que "se’n parla en fòrums empresarials". Els fons europeus afavoreixen el trasvassament cap al sector militar. A més, el fet que la tecnologia disponible al Bages permeti endinsar-se en aquest sector delicat però alhora estratègic, i el fet que els fons europeus afavoreixin el trasvassament empresarial cap a la fabricació per al sector militar, són factors que estimulen el pas, considera Gratacòs.
El comissari europeu de Defensa, Andrius Kubilius, va lamentar dijous passat al Congrés dels Diputats que l'Estat rebutgi invertir fins a un 5% del PIB en capacitats militars, malgrat que ha admès que "té el dret" de fer-ho. "Si no som capaços de garantir que tots els països inverteixen quantitats substancials en aquestes capacitats, la defensa col·lectiva serà molt més dèbil", avisava. Els aliats de l'OTAN es van comprometre a incrementar fins al 5% del PIB la despesa. Els aliats de l'OTAN es van comprometre el juny passat durant la cimera de la Haia a incrementar fins al 5% del PIB la despesa en capacitats militars en un termini de deu anys, posant com a termini el 2035. D'aquest 5%, es va acordar que un 3,5% seria despesa en armament i l'1,5% addicional, per a qüestions vinculades amb la seguretat.
Gratacòs ha fet aquestes declaracions a Regió7 —diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ— amb motiu de la publicació de la nova edició de l’Indicador de dinamisme empresarial, que elabora la Cambra de Comerç de Manresa, en aquesta ocasió sobre el període 2019-2023. L'informe revela que el 2023 només ocupació i riquesa superaven el 2019. L'informe revela que el 2023, a la capital del Bages, només les dades d’ocupació i de generació de riquesa se situaven per sobre de les que s’havien registrat el 2019 entre el conjunt de grans indicadors que recull l’estudi. Perdia empreses i queia la productivitat. Perdia empreses i queia la productivitat.
Malgrat tot, l’activitat exportadora de les empreses bagenques mantenia el to, i continuava, com l’any anterior, per sobre del registre del conjunt català. El 12,3% de les 10.715 empreses bagenques van exportar. Així, el 12,3% de les 10.715 empreses bagenques van exportar aquell any, dues dècimes menys que un any abans, però més d’un punt i mig percentual per sobre del balanç català: el 10,7%.
Gratacòs destaca la pèrdua d’empreses, però celebra el bon to de les exportacions i el fet que, posteriorment al 2023, encara sota l’ombra de la covid, l’evolució hagi estat més positiva, com ja apuntava l’"Anuari comarcal" de BBVA, segons el qual el valor afegit brut del Bages va experimentar el 2024 un increment del 3,1%, dues dècimes per sobre del creixement català. L’"Anuari comarcal" de BBVA apunta un increment del 3,1% el 2024.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern