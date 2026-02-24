Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El SEM resol el contracte d'helicòpters amb Eliance i n'aprova un d'urgència amb SAF

Els tres helicòpters disponibles estaran a la Seu d'Urgell, Girona i Reus

Un dels helicòpters.

Un dels helicòpters. / Salut

Europa Press

Barcelona

El Consell d’Administració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha aprovat la resolució total del contracte amb Eliance, empresa que fins ara prestava el servei aeri medicalitzat amb bases a Girona i Móra d’Ebre (Tarragona), i ha aprovat un contracte d’emergència amb l’empresa SAF, que assumirà el servei.

La previsió és que Eliance deixi de prestar servei des d’aquest diumenge 22 de febrer i que, a partir d’aquest dilluns, SAF comenci a operar amb un nou helicòpter medicalitzat amb base a Girona, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.

SAF també, a partir d’aquest dilluns, iniciarà la contractació i formació dels professionals per posar en marxa el servei amb el quart helicòpter, i es preveu que aquesta aeronau pugui començar a operar en poques setmanes, durant el mes de març.

Fins a la posada en marxa del quart helicòpter, el SEM desplegarà un dispositiu de contingència que preveu la reubicació "estratègica" dels 3 helicòpters operatius, a més d’un reforç terrestre amb ambulàncies medicalitzades addicionals.

Aquesta contractació d’emergència és una "solució temporal que ha de permetre prestar la totalitat del servei d’helicòpters medicalitzats a Catalunya".

"Dificultats" per complir el contracte

Salut afegeix que darrerament el servei aeri del SEM havia estat afectat per les "dificultats d’Eliance per donar compliment al contracte subscrit amb el SEM, que estableix l’obligació de substituir els aparells quan aquests entren en manteniment o es produeix una incidència tècnica".

Paral·lelament, el SEM iniciarà una nova licitació per a l’adjudicació definitiva del servei dels 4 helicòpters medicalitzats a Catalunya, que es preveu que es pugui posar en marxa durant el 2027.

Notícies relacionades

Els 3 helicòpters disponibles se situaran a la Seu d’Urgell (Lleida), Girona i Reus (Tarragona), fet que "permetrà garantir l’assistència a les zones més allunyades del territori", i en total el SEM disposa de 444 unitats al territori, 4 de les quals són helicòpters medicalitzats.

TEMES

