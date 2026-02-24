Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els comptes del 2026

Junqueras recomana a Illa que no avanci les eleccions i l'adverteix sobre els pressupostos: "No escali conflictes que no pot guanyar"

"He aguantat quatre anys de presó, creuen que no aguantaré quatre setmanes de pressió?", afirma

El president d’ERC, Oriol Junqueras.

El president d’ERC, Oriol Junqueras. / Alejandro García / Efe

Júlia Regué

Barcelona

Oriol Junqueras manté el pols al Govern. Després que el president Salvador Illa decidís anunciar que aquest divendres aprovarà els pressupostos en el Consell Executiu, malgrat no tenir lligat el suport dels republicans, el dirigent d’Esquerra s’ha reafirmat en el seu veto als comptes públics si l’Executiu no compleix la recaptació de l’IRPF: "ERC vol pressupostos, és clar, i més que ningú. Molt més que el PSC, crec, perquè qui no fa tot el possible per tenir-los, és qui no compleix els acords", ha defensat.

Junqueras ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu "no" als pressupostos "és definitiu" i que fins i tot presentarà una esmena a la totalitat al Parlament si els socialistes no avalen l’encaix legal perquè Catalunya estigui en disposició de recaptar el tribut. "Si hi ha una cosa que no és tacticista és poder gestionar els impostos", ha destacat. Junqueras s’ha tret de sobre la pressió així: "Si hem aguantat quatre anys de presó, creuen que no aguantarem quatre setmanes de pressió?". I, alhora, ha defensat que els decrets d’ampliació de crèdit permeten gastar fins i tot més que uns pressupostos actualitzats el 2026, perquè no es veuen limitats per l’objectiu de dèficit que marca el ministeri d’Hisenda. Amb aquestes dues cartes, ha allargat la mà a l’Executiu perquè tingui els recursos que tindria amb uns nous comptes, però sense poder comptar amb aquests fons de manera estable perquè decauen a final d’any i sense donar al Govern el principal triomf de la legislatura: uns pressupostos.

"Un nou error"

El líder d’ERC ha demanat als membres del Govern "que no escalin conflictes que no es poden guanyar". Per tant, ha recomanat a Illa que no segueixi el mateix camí que l’expresident d’Esquerra, Pere Aragonès, que va decidir avançar les eleccions davant la falta de suports per als comptes, i el resultat va ser la pèrdua de 13 diputats i del Govern. "No podrà tenir una majoria si va a eleccions. Totes les enquestes diuen que el PSC baixa i ERC puja, però probablement no hi haurà una majoria per a la investidura", ha exposat. "No convocaran eleccions, i si les convoquen, serà un nou error [...] Li recomano que no faci coses que el perjudicaran", ha advertit a Illa, perquè ha augurat que hi hauria una repetició electoral. També ha aprofitat aquest punt per recordar que ell està inhabilitat per l’1-O –ja que encara no se li ha aplicat l’amnistia– i que no es pot presentar almenys fins al 2031.

Illa encara no ha pogut aprovar uns pressupostos des que és president, ja que l’any passat va ser impossible negociar-los per la crisi a la cúpula dels republicans. El cap del Govern ja compta amb el "sí" dels Comuns, però amb els seus sis vots i els 42 dels socialistes no en té prou. El "sí" d’ERC és imprescindible.

