Els comptes del 2026
El Govern descarta demanar a Sánchez que accepti l’IRPF perquè ERC avali els pressupostos: "Ja tenen la paraula d’Illa"
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, assegura que no contemplen "cap altre escenari" que no sigui aprovar els comptes amb els republicans
Sara González
El Govern de Salvador Illa ja ha decidit de manera inamovible que no esperarà més, que ja ha fet tot el que havia de fer i aprovarà els pressupostos divendres. Entén que, a partir de llavors, començarà un compte enrere en què la pilota serà a la teulada d’ERC. La mà, asseguren, està "estesa", però el que descarta l’Executiu és que hagi d’aixecar el telèfon per reclamar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, un pronunciament o gest explícit a favor que Catalunya recapti l’IRPF. "No cal fer cap trucada, ja tenen el compromís i la paraula del president de la Generalitat", ha sentenciat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque.
L’objectiu del Govern és que els republicans donin el seu "sí", però no preveuen, ara per ara, cap trobada d’Illa amb Oriol Junqueras. Insisteixen que no contemplen cap altre escenari que no sigui sortir amb èxit d’aquest repte, però la també consellera ha esquivat revelar si el pla B, en cas de no aconseguir-ho, seria recórrer de nou als suplements de crèdit o bé convocar eleccions. Entre bambolines, a la Generalitat asseguren que no estan disposats a transitar un any més amb la pròrroga dels comptes del 2023 i esperen que ERC senti la pressió política i dels agents socials perquè acabi donant el seu braç a tòrcer.
Paneque ha defensat que, en un any i mig de legislatura, el 70% de l’acordat per a la investidura amb ERC està "acabat o molt avançat", i que el fet que s’hagi presentat el model de finançament i s’hagi creat l’empresa mixta per gestionar Rodalies, dos pactes difícils, demostra la voluntat d’Illa de "complir-ho tot", també la recaptació de l’IRPF. "Ens avalen els acords que hem anat complint", ha insistit. Però la portaveu demana que s’imposi el "principi de realitat", que ja va operar quan tant el Govern com els republicans van convenir que l’Agència Tributària de Catalunya no estava preparada per recaptar l’IRPF el 2026 i que, per tant, aquesta data es movia al 2028. Aquest calendari, ha remarcat, continua vigent.
