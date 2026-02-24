El 27 de febrer de 2026, Catalunya decideix el futur del sector primari a les eleccions agràries
Un total de 21.374 professionals estan cridats a votar per escollir quines organitzacions professionals agràries els representaran i consensuaran amb el Govern polítiques i acords útils per al sector
El proper 27 de febrer se celebren les eleccions agràries a Catalunya, un instrument democràtic clau per decidir quines organitzacions recolliran la veu de la pagesia per debatre i traslladar les necessitats del sector a l’Administració durant els propers cinc anys.
Uns comicis en què 21.374 professionals, entre persones físiques i jurídiques, podran fer-se sentir i participar a fer augmentar el pes de negociació del sector en la presa de decisions del camp català.
La votació serà de 9 del matí a 7 de la tarda, a les 430 taules electorals habilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació repartides arreu del territori. Les taules estaran distribuïdes per tot Catalunya segons el nombre d’electors de cada comarca, i s’habilitarà una mesa electoral als municipis que tinguin com a mínim 15 electors.
També es podrà votar per correu, sempre que s’hagi sol·licitat a les corresponents oficines comarcals de referència entre el 26 de gener i el 5 de febrer. Es pot enviar el vot des de l’oficina de Correus a la Junta Central fins el 26 de febrer del 2026.
Què està en joc en aquestes eleccions?
Aquestes eleccions serveixen per donar la paraula al sector primari i permetre que esculli quins representants traslladaran les seves preocupacions, reptes i oportunitats als espais de diàleg amb l’Administració.
Entre aquests espais trobem la Taula Agrària, instrument de coordinació de mesures sobre el sector agroalimentari entre el Govern i els representants del sector; les 18 taules sectorials, espais de trobada enfocats a tractar actuacions sobre un sector concret (de la fruita, de la flor i planta ornamental, de l’oli, etc.); el Consell Català de l’Alimentació o el Consell Català de Caça, entre d’altres.
Els comicis, celebrats per primera vegada el 1994 i després en sis ocasions més (1998, 2002, 2007, 2011, 2016 i 2021), es convoquen cada cinc anys per actualitzar la veu del camp, les pastures, la vinya i les granges, i que les seves realitats tingui pes en les decisions que afecten el dia a dia de la pagesia.
En aquestes eleccions, es presenten cinc candidatures: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) i Assemblea Pagesa.
Actuacions per impulsar la participació
La participació a les eleccions agràries reforça la legitimitat i la força dels representants del sector. Per fomentar-la, el Departament d’Agricultura desplegarà un dispositiu de seguiment i informació durant tota la jornada amb 600 persones, entre ajuntaments, el personal de suport del DARPA, els membres de la Junta Electoral i comissions territorials, que donaran suport i coordinació a totes les meses i punts de votació.
A més, el Departament ha posat en marxa una campanya de publicitat per animar el sector agrari a participar i exercir el dret a vot. La campanya es desenvolupa a través de tres suports (audiovisual, gràfic i escrit):
- Dos vídeos: un de caràcter informatiu, amb dades pràctiques per facilitar el procés de votació, i un altre de caràcter emocional, que exposa els motius per participar-hi i l’impacte d’aquestes votacions.
- Dues peces gràfiques: una amb informació útil sobre com votar, i una altra centrada en les raons per exercir el dret a vot i en l’impacte que té la Taula Agrària en les decisions que afecten el sector.
- Articles promocionats en diversos mitjans d’àmbit local per explicar tant el procés i les diferents formes de votació, com els motius pels quals els professionals del sector agrari han de participar en les eleccions agràries.
