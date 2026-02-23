A judici després d'estiu
La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l'escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil
El ministeri públic, que sol·licita la mateixa pena per a un advocat de l’orde, considera que es van cometre delictes d’assetjament laboral, coaccions i obstrucció a la justícia
Guillem Sánchez
La Fiscalia considera que la conducta del director de l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu, a Barcelona, i d’un advocat del mateix orde, que van reprendre un informàtic per haver denunciat un capellà pedòfil, és delictiva, segons fonts consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ. En el seu escrit, el ministeri públic acusa Josep Maria T. i Antonio R. de coaccionar i assetjar l’informàtic, treballador del centre. A més, sosté que l’actuació de tots dos hauria pogut obstruir l’acció de la justícia en l’esclariment dels fets que el tècnic havia posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra: la troballa de 39 gigabytes de pornografia infantil a l’ordinador d’un sacerdot que continuava en contacte amb menors de l’escola.
La Fiscalia sol·licita per als dos acusats una pena total de cinc anys i tres mesos de presó: un any i tres mesos per un delicte d’assetjament laboral, dos anys per un delicte continuat de coaccions i dos anys més per obstrucció a la justícia.
L’acusació particular, exercida pel despatx de l’advocada Carla Vall, aprecia els mateixos delictes, però eleva la petició de pena fins als set anys de presó per a cadascun dels dos processats.
Càrrec de responsabilitat
Josep Maria T. ja no dirigeix l’escola de Sant Andreu i actualment ocupa un càrrec de més responsabilitat dins de l’orde del Pare Manyanet. L’advocat Antonio R., que exercia com a compliance officer —una figura encarregada de vetllar pel compliment normatiu dins l’organització—, tampoc continua vinculat a la institució religiosa.
Amb la presentació dels escrits d’acusació, el Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona dona per conclosa una fase d’instrucció que, en un moment anterior, va ser arxivada i posteriorment reoberta per decisió de l’Audiència de Barcelona. Si no hi ha acord entre les parts, el judici se celebrarà previsiblement la tardor d’aquest any o a inicis del 2027.
Un àudio, clau en el procés judicial
El 6 d’abril del 2021, el director del centre, Josep Maria T., es va reunir amb l’informàtic per retreure-li que hagués contactat amb els Mossos després de descobrir que a l’ordinador personal del sacerdot Joaquim Calvet, exprofessor que continuava relacionant-se amb menors, hi havia 39 gigabytes de pornografia infantil.
El tècnic havia trobat les imatges accidentalment —entre les quals hi havia violacions explícites de menors— mentre reparava el portàtil del capellà, que li havia demanat que el revisés perquè funcionava "lent". L’informàtic va enregistrar la reunió amb el director.
Els fets
A l’àudio, segons consta a la causa, es pot sentir com el responsable del centre atribueix a l’empleat el descens de les inscripcions escolars i la pèrdua de llocs de feina d’alguns professors. També li retreu haver vulnerat la clàusula de confidencialitat en acudir a la policia i li comunica que l’advocat de la congregació, Antonio R., li ha obert un expedient informatiu.
L’expedient, redactat per l’advocat, qualificava l’actuació de l’informàtic com "un atemptat contra els drets a la intimitat, la privacitat i la mateixa imatge del pare Joaquim Calvet de manera injusta i injustificada". També advertia que els fets podrien ser constitutius d’un "delicte de revelació de secrets tipificat als articles 197 i 199 del Codi Penal". L’escrit deixava en mans de la direcció les mesures cautelars a adoptar per evitar que el treballador pogués perjudicar "els membres de la comunitat educativa" o reincidir en conductes presumptament irregulars.
L’informe apuntava, fins i tot, la possibilitat d’interposar una querella contra el tècnic. El director li va indicar que abandonés el centre immediatament i que, a partir d’aquell moment, treballaria des de casa. Pocs dies després, l’informàtic va agafar la baixa mèdica arran d’un atac d’ansietat. Cinc mesos més tard va acceptar un acomiadament procedent i va perdre tot contacte amb l’escola, que posteriorment va denunciar. Segons la seva denúncia, va patir greus seqüeles psicològiques a conseqüència dels fets.
Neguen les coaccions
Josep Maria T. i Antonio R. van declarar davant el jutge el febrer del 2023. Tots dos, segons fonts jurídiques, van negar haver comès coaccions.
L’exdirector va afirmar que únicament va recriminar a l’informàtic que no hagués confiat en ell per comunicar-li la troballa. L’advocat, per la seva banda, va assegurar que es va limitar a redactar l’expedient a petició de l’orde i que no va tenir cap altra intervenció en el cas.
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- No és veritat que amb 15 anys cotitzats ja tinguis pensió: la Seguretat Social exigeix una altra condició clau que molts ignoren
- La carretera més perillosa d'Espanya és a Catalunya
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- La denúncia d'una sindicalista: 'Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer