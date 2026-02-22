La trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf acaba amb aldarulls i quatre detinguts per desordres públics
Unes 3.000 persones es van aplegar a la quedada fallida de persones que s'identifiquen amb animals
ACN
La trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf de Barcelona va acabar ahir dissabte a la nit amb aldarulls i quatre detinguts per desordres públics, entre els quals tres noies menors d'edat, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Barcelona. Unes 3.000 persones es van aplegar a la quedada de persones que s'identifiquen amb animals, que va comptar amb una escassa presència de 'therians' reals i sí molts curiosos. La cita, inicialment pacífica, va derivar en una trobada multitudinària de centenars de joves amb alguns d'ells fent burla del col·lectiu. Cap al tard, un grup de persones va acabar provocant incidents amb baralles, empentes, cops de puny, vandalisme i danys al mobiliari urbà.
Cap a les 20.30 hores, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va demanar la intervenció de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra per poder desallotjar la trobada de 'therians' i va ser llavors quan es van produir aldarulls, baralles, llançament d'objectes contra la línia policial i danys al mobiliari urbà, amb senyals de trànsit a terra i alguna paperera cremada. Es van fer quatre detencions pels delictes de desordres públics, tres noies menors per part dels Mossos d'Esquadra i un altre arrestat per part de la GUB.
"No hi ha hagut 'therians' com a tal"
"No hi ha hagut 'therians' com a tal, hi havia gent fent el tonto", ha resumit l'Ian en declaracions a l'ACN. "Sabíem que vindria molta gent, però n'ha vingut molta més de la que esperàvem", ha afegit. Cap a les 19h de la tarda, el passeig de Lluís Companys estava ple. Alguns dels joves s'han posat màscares i han llançat pinso en senyal de befa. Abans de les sis de la tarda, mitja hora abans de la convocatòria, l'entorn de l'Arc de Triomf ja s'ha omplert de gent que tenia intriga per veure què passava en la concentració de 'therians'. Diverses persones han assegurat que no han vist 'therians' com a tal, sinó alguns adolescents que reien de tot plegat, algun disfressat, i gent que ho gravava amb el mòbil.
Diversos joves han indicat que els ha "sorprès" l'ambient que s'han trobat, amb "molta més gent" de la que preveien. "Pensàvem que seria una trobada de nínxol, més petita, però amb les xarxes socials ha arribat a molta gent", ha reflexionat la Rocio. "A la nostra generació et pots trobar de tot", ha afegit.
Els 'therians' s'havien de trobar ahir a la tarda a les 18.30 h a Barcelona, segons havien anunciat a través de diverses xarxes. Es tracta de joves que s'identifiquen amb animals i en alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments, un fenomen que s'ha fet viral en l'última setmana i que aquest dissabte havia d'anar més enllà de les pantalles a la capital catalana. Aquest cap de setmana hi ha previstes trobades de 'therians' a diversos punts de l'Estat.
