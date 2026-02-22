Arquitectura ecològica
Arquitectura i paisatge: Un refugi ecològic que ajuda a lluitar contra els incendis als Pirineus
El projecte Forestone Cabin és un habitatge experimental de fusta dissenyat i construït per la promoció 2025 del Màster en Edificis Ecològics i Construcció Avançada del IAAC
Des de gener de 2026, la cabanya està oberta al públic, oferint als visitants l'oportunitat d'habitar el prototip i experimentar de primera mà el seu vincle amb el paisatge, els materials i el clima
Forestone Cabin és un habitatge experimental de fusta de 20 m² dissenyat i construït per la promoció 2025 del Màster en Edificis Ecològics i Construcció Avançada de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), dins de la iniciativa Bio for Piri. Aquesta iniciativa liderada per la Fundació Catalunya La Pedrera, i finançada per la Fundació Biodiversitat amb fons Europeus Next Generation impulsa la silvicultura regenerativa i l'ús sostenible de la fusta local dels boscos del Pirineu, en concret d'Alinyà (Lleida). Situada en MónNatura Sort, als Pirineus, la cabanya s'assenta sobre un terreny inclinat, pròxima a l'alberg existent, oferint allotjament temporal per a dues persones, amb zona de descans, espai de treball i bany.
Bioeconomia forestal
El projecte Bio For Piri ha demostrat el potencial de la bioeconomia forestal per a conservar la naturalesa i revitalitzar el medi rural, creant boscos més resilients enfront dels incendis i generant futur als Pirineus.
Al llarg de dos anys, el projecte ha comptat amb la participació de 76 persones i 26 administracions, entitats i empreses, i ha beneficiat directament a 428 persones a través de les seves actuacions. S'han gestionat un total de 233 hectàrees de boscos, 39 de pastures i s'han planificat 72.356 hectàrees per a la prevenció d'incendis.
Habitar un prototip
Des de gener de 2026, la cabanya està oberta als hostes de MónNatura Pirineu, en Plans de Son, oferint als visitants l'oportunitat d'habitar el prototip i experimentar de primera mà el seu vincle amb el paisatge, els materials i el clima.
La forma escultòrica de la cabanya s'inspira en el terreny rocós dels Pirineus. Concebuda com un bloc de pedra que sembla haver rodat muntanya a baix fins a assentar-se de manera natural en el lloc, la seva geometria facetada està composta per murs inclinats i un sostre en pendent que responen a les necessitats programàtiques, les condicions climàtiques i l'exposició solar.
La geometria ajusta subtilment les altures dels sostres i les proporcions dels espais per a acomodar diferents usos dins d'una planta compacta, mentre que les obertures acuradament situades emmarquen vistes de les muntanyes circumdants i permeten la ventilació creuada. Els finestrons de fusta operables garanteixen completa foscor a la nit, evitant la contaminació lumínica i donant suport a les activitats astronòmiques del lloc.
La façana exterior, formada per taulons de pi amb cant natural, ha estat carbonitzada seguint la tècnica japonesa Yakisugi o Shou Sugi Ban (焼杉), que consisteix a cremar la capa superficial de la fusta per a protegir-la d'insectes, aigua, foc i floridura. Aquests taulons, tallats a mesura i cremats pels propis estudiants, no sols augmenten la durabilitat del material, sinó que també evoquen simbòlicament la gestió i prevenció d'incendis—un aspecte clau de la silvicultura regenerativa als Pirineus, la serralada que separa Espanya i França i el nom de la qual, Pyros, prové del grec i significa foc.
A l'interior, la cabanya es transforma en un espai completament integrat de fusta. Elements de CLT fets a mesura, incloent el llit, el mobiliari encastat, el taulell del lavabo i els seients, van ser dissenyats i fabricats pels estudiants en Valldaura Labs, reforçant un enfocament pràctic en el qual arquitectura, estructura i mobiliari formen un únic sistema material.
Els cicles dels materials locals van més enllà de la fusta. Durant un festival anual de llana en la pròxima localitat de Sort, els estudiants van col·laborar amb els agricultors locals per a recol·lectar llana d'ovella, que posteriorment va ser rentada, assecada i convertida en feltre en Valldaura, amb l'ajuda i el suport de l'artista neerlandesa Rian van Dijk. Les mantes, catifes i fundes de coixí resultants vesteixen la cabanya, integrant l'artesania local i els subproductes agrícoles en el projecte. En la mateixa visita, els estudiants van portar una pedra del paisatge circumdant, que van tallar manualment amb eines elèctriques per a crear un lavabo únic, consolidant encara més el vincle del projecte amb el seu context geogràfic i cultural.
Fusta local
Des del principi, el projecte es va plantejar amb èmfasi en la replicabillitat. Forestone va ser concebuda com un prototip que demostra com l'arquitectura a petita escala pot construir-se utilitzant fusta local, coneixement regional i mètodes constructius de baix impacte, mentre s'habita en paisatges forestals sense alterar els ecosistemes existents. L'ús d'elements modulars de CLT, tècniques d'acoblament en sec i materials disponibles localment permet que la cabanya s'adapti, reprodueixi o desmunti segons sigui necessari, oferint un model d'hàbitat forestal sostenible que harmonitza la producció arquitectònica amb la gestió ambiental a llarg termini.
Màster en Edificis Ecològics i Construcció Avançada
L’Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) és un centre de recerca, formació, producció i divulgació situat a Barcelona, amb més de 20 anys de trajectòria. El seu objectiu és imaginar l’hàbitat futur de la nostra societat i construir-lo en el present.
L’IAAC acompanya la revolució digital en totes les escales per ampliar els límits de l’arquitectura i el disseny i donar resposta als desafiaments als quals s’enfronta la humanitat. És un centre experimental on s’aprèn fent, mitjançant una metodologia d’assaig que fomenta el desenvolupament de solucions reals.
Valldaura Labs de l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) i el seu programa de Màster en Edificis Ecològics i Construcció Avançada es dediquen a l’aprenentatge i al desenvolupament de projectes ecològics, tècniques de disseny paramètric i processament de materials locals.
Fundat sobre el principi de la bioeconomia circular, Valldaura Labs destaca pel seu interès a explorar els límits de l’autosuficiència i satisfer necessitats humanes essencials, com l’alimentació, l’energia i els objectes d’ús quotidià. En els últims anys, els estudiants han desenvolupat projectes aclamats com Niu Haus, VOXEL Quarantine Cabin, Solar Greenhouse, FLORA, MOCA i, més recentment, CORA.
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat
- Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de febrer a l'Alt Empordà
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Una Therian explica per què emula els animals: 'M'ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser