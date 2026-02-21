Barcelona s'omple de milers de joves curiosos a la recerca de ‘therians’, que no fan acte de presència
La quedada de persones que s'identifiquen amb animals deriva en una trobada amb alguns joves que en fan burla
ACN
L L'Arc de Triomf de Barcelona s'ha omplert aquesta tarda de curiosos a la recerca de 'therian'. Sorgida a través de les xarxes socials, a les 18.30h hi havia prevista una trobada de persones que s'identifiquen amb animals, però no han fet acte de presència i la cita ha derivat en una quedada de centenars de joves i alguns d'ells feien burla d'aquest col·lectiu. "No hi ha hagut 'therians' com a tal, hi havia gent fent el tonto", ha resumit l'Ian en declaracions a l'ACN. "Sabíem que vindria molta gent, però n'ha vingut molta més de la que esperàvem", ha afegit. Cap a les 19h de la tarda, de fet, el passeig de Lluís Companys estava ple. Alguns dels joves s'han posat màscares i han llançat pinso en senyal de befa.
Abans de les sis de la tarda, mitja hora abans de la convocatòria, l'entorn de l'Arc de Triomf ja s'ha omplert de gent que tenia intriga per veure què passava en la concentració de 'therians'. Diverses persones han assegurat que no han vist 'therians' com a tal, sinó alguns adolescents que reien de tot plegat, algun disfressat, i gent que ho gravava amb el mòbil.
Diversos joves han indicat que els ha "sorprès" l'ambient que s'han trobat, amb "molta més gent" de la que preveien. "Pensàvem que seria una trobada de nínxol, més petita, però amb les xarxes socials ha arribat a molta gent", ha reflexionat la Rocio. "A la nostra generació et pots trobar de tot", ha afegit.
Els 'therians' s'havien de trobar aquesta tarda a les 18.30h a Barcelona, segons havien anunciat a través de diverses xarxes. Es tracta de joves que s'identifiquen amb animals i en alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments, un fenòmen que s'ha fet viral en l'última setmana i que aquest dissabte havia d'anar més enllà de les pantalles a la capital catalana. Aquest cap de setmana hi ha previstes trobades de 'therians' a diversos punts de l'Estat.
