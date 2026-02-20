Els comptes del 2026
Illa manifesta el seu "compromís total" amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC
El president de la Generalitat garanteix "les iniciatives parlamentàries necessàries" per fer possible el model de finançament a l’espera que els republicans s’asseguin a negociar
Sara González
Objectiu: aconseguir el suport d’ERC als pressupostos en un temps rècord. Després de lligar el suport dels Comuns als comptes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té entre cella i cella tancar el plàcet dels republicans. La negociació ni tan sols ha començat, però aquest divendres ha fet un gest amb la intenció que s’obri en les pròximes hores. "El meu compromís amb el model de finançament és total i, de manera molt especial, amb avançar cap a la hisenda catalana i la recaptació de l’IRPF", ha assegurat en la seva intervenció davant el Consell Tècnic, l’òrgan format per alts càrrecs de l’administració, amb l’objectiu que les seves paraules tinguin ressò en el partit d’Oriol Junqueras.
L’acord per a la creació del consorci d’inversions, recollit en l’acord d’investidura, està a punt de caramel. Es tracta d’una de les exigències que ha fet ERC per seure a parlar dels comptes. Però no l’única, ja que després de retirar dilluns passat la seva proposta de recaptació de l’IRPF al Congrés per afavorir la negociació, els republicans van advertir que això no significava una renúncia i que, per tant, continuarien esperant un moviment en aquest sentit.
El president ho ha fet, i ara seran els dirigents de la seu del carrer Calàbria els que hauran de valorar si es donen per satisfets amb el que ha dit Illa, que ha reafirmat el compromís d’impulsar les "iniciatives parlamentàries necessàries" perquè el model de finançament pugui ser una realitat. I és que, després de la retirada del seu text, la via oberta és que la qüestió de l’IRPF s’afronti via esmena a la llei del finançament que haurà de ser sotmesa a votació al Congrés. Els republicans celebren aquest dissabte un consell nacional clau en el qual hauran de decidir si accedeixen seure a la taula dels pressupostos, per als quals encara no han explicitat quines seran les seves demandes.
"Els pressupostos són un instrument necessari", ha defensat el president, que ha anticipat que volia llançar un "missatge nítid" als seus socis, a més de recordar que està compromès a complir de manera "escrupolosa" tots els punts que van ser pactats per a la seva investidura el 2024. "Ens sentim orgullosos d’aquests acords", ha afirmat sota el convenciment, ha afegit, que van en benefici de Catalunya.
Illa ha reconegut que l’últim mes, transcorregut durant la seva baixa mèdica, ha sigut "difícil" i "intens" per al Govern, amb la crisi de Rodalies derivada de l’accident de Gelida, les successives vagues de professors, metges i agricultors i gestió de temporals de pluja i vent. No obstant això, ha explicitat que la seva intenció aquesta setmana ha sigut la de "reflectir les prioritats" que té l’Executiu, i que passen per les polítiques d’habitatge i la millora dels serveis públics. Això, ha resumit, queda recollit en el "primer pas" fet per tenir pressupostos amb l’acord segellat aquest dijous amb els Comuns.
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se