Aturada a la sanitat
Els metges catalans prendran els carrers aquest divendres en una altra jornada de vaga després de la punxada de dilluns
El sindicat farà una rua de carnaval davant la seu de la Conselleria de Salut, a Barcelona, a les 10.30 hores
Beatriz Pérez
Els metges catalans sortiran aquest divendres als carrers en la segona jornada de vaga d’aquesta setmana convocada pel sindicat Metges de Catalunya (MC). A les 10.30 hores hi haurà una mobilització davant la Conselleria de Salut de Barcelona i la novetat és que el sindicat farà "una gran rua de carnaval reivindicativa". "Volem fer visible per què el col·lectiu mèdic és el que viu millor d’entre tot el personal sanitari", assegura, irònicament, el comunicat enviat per MC.
La rua, en la qual hi haurà disfresses, sortirà a les 10.30 hores des de la seu de Salut, farà una ruta circular i finalitzarà cap a les 12.30, aproximadament, davant la conselleria, on es llegiran diversos manifestos. Les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega de feina, el dret a la conciliació i la falta de professionals són els principals aspectes que denuncia el sindicat.
"No" a l’Estatut Marc
Creu, a més, que són competència de la Conselleria de Salut, tot i que Metges de Catalunya ha recolzat durant tota la setmana les mobilitzacions convocades per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), que han tingut lloc en altres comunitats per protestar contra l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
No obstant això, MC, que també rebutja l’Estatut Marc, considera que hi ha altres qüestions (com les esmentades anteriorment) que interpel·len directament la conselleria que dirigeix Olga Pané i, per això, va convocar per a aquesta setmana dos dies de vaga: dilluns passat i aquest divendres 20. S’espera que, en la jornada de demà, l’aturada sigui més important que la de dilluns, que va passar sense pena ni glòria a Catalunya.
Salut va xifrar l’aturada de dilluns en el 6% i el sindicat, en el 39%, però, més enllà de les xifres, l’impacte en hospitals i centres de salut va ser pràcticament inexistent, segons fonts sanitàries, que es queixen també que els serveis mínims són molt "alts". Aquest divendres, a més, hi haurà mobilitzacions als carrers de Barcelona, cosa que dilluns no va passar; per això també s’espera que el suport a la vaga sigui superior.
Per què es manifesten?
Els facultatius catalans volen, principalment, acabar d’una vegada per totes amb les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. I, per descomptat, un conveni mèdic propi que sigui vinculant entre l’Administració i els representants mèdics (sindicats i col·legis professionals), tot i que aquest últim punt depèn del Ministeri de Sanitat.
Metges de Catalunya denuncia que, en aquests moments, no hi ha cap tipus de "diàleg" amb Salut. La conselleria s’ha negat a asseure’s a negociar amb MC. "El departament se’n desentén, diu que això no va amb ell i que no li correspon a ell negociar", asseguren fonts del sindicat català. "No s’ha assegut a parlar amb nosaltres. Ni tan sols es presenta a la taula de mediació convocada per la Conselleria de Treball. Salut no vol saber res d’aquest conflicte", afegeixen.
"Sobrecàrrega de feina"
El sindicat vol "acordar" temes amb la conselleria per "limitar les sobrecàrregues de treball" i revisar la "planificació i substitució de les plantilles". "Els metges joves no volen fer guàrdies de 24 hores. Hi ha un conflicte aquí i, com a mínim, volem parlar-ne", diu el sindicat.
L’Estatut Marc estableix que el treball continuat no superi les 17 hores i que es garanteixi, igualment, l’atenció al pacient 24 hores els set dies de la setmana. La jornada d’un metge només pot arribar a 24 hores si hi ha un acord amb el treballador. Què passa? Que, com que les competències de sanitat estan transferides, cada comunitat s’organitza com vol i, assegura Metges de Catalunya, la "voluntarietat és relativa" perquè, a la pràctica, molts metges es veuen obligats a fer guàrdies de 24 hores.
La regulació de les jornades, horaris i descansos del personal del servei públic de salut correspon a les autonomies, no al ministeri, recorda el sindicat, que insta la consellera Pané a asseure’s a negociar. I també reclama, com els seus homòlegs a Espanya, un conveni mèdic, és a dir, un "espai directe de negociació" que sigui "vinculant" entre l’Administració i els representants dels facultatius (sindicats i col·legis de metges), on negociar les qüestions laborals.
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: 'No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català