Successos
Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc
El sospitós va assaltar per darrere la víctima mentre era als jardins de Costa i Llobera i la va arrossegar per agredir-la sexualment
Germán González
Va ser una agressió "brutal", amb una violència "que feia temps que no es veia". Així qualifiquen fonts dels Mossos d'Esquadra la violació que va patir Aura (nom fictici), una veïna del Poble-sec el passat 13 de febrer cap a les 12 del migdia mentre passejava els seus gossos als jardins de Mossèn Costa i Llobera, a la vessant de Montjuïc.
Un home, d’1,60 metres d’alçada i moreno segons la descripció d’Aura, la va assaltar per darrere agafant-la pel coll, amb el mètode del 'mataleón', cosa que la va deixar semiinconscient a terra. Després li va dir que la robaria però ella va balbucejar, ja que estava molt atordida, que no tenia res.
Va ser en aquell moment quan el sospitós la va arrossegar darrere d’una roca i uns arbustos i la va agredir sexualment. Després la va amenaçar de matar-la si el denunciava: "Soc d’una màfia", li va dir abans de marxar, segons expliquen fonts pròximes a la investigació. L’infern d’Aura va durar almenys 40 minuts.
Després de l’agressió sexual, la dona va demanar ajuda. Els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc i la van traslladar a l’Hospital Clínic. Tanmateix, van esperar que la víctima presentés la denúncia, com va fer aquesta setmana a la comissaria de la plaça Espanya, per iniciar les perquisicions.
El mateix dia de la denúncia, la dona agredida va acompanyar agents de l’Àrea Central de Violències Sexuals dels Mossos, que s’han fet càrrec de la investigació, al parc on van tenir lloc els fets per reconstruir l’atac. La víctima va insistir en la brutalitat del sospitós, segons han remarcat fonts policials.
Als jardins, segons ha explicat Aura a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, "vaig sentir tremolors en arribar-hi, vaig fer el recorregut des de quan em va agafar fins que vam arribar a una roca" on va culminar l’agressió sexual. Allà, explica la víctima, es va abraçar a la pedra i va sentir que començava la seva reconstrucció: "em vaig posar a plorar i la mossa que m’acompanyava em va abraçar i vam plorar totes dues".
Els Mossos han iniciat les perquisicions per identificar el sospitós i detenir-lo. Per això, rastregen l’entorn del parc per intentar localitzar una persona que encaixi amb la descripció facilitada per la víctima, que està molt afectada des que van passar els fets. Els agents han intensificat el patrullatge per Montjuïc amb vehicles logotipats i solen fer voltes pels punts més allunyats i menys concorreguts, com els parcs públics de Joan Brossa o el Costa i Llobera.
L’atac patit per aquesta veïna ha impactat a la zona del Poble-sec on resideix i ha generat preocupació en altres dones que solen sortir per la zona a caminar o passejar els seus gossos, tal com ha pogut comprovar El Periódico. En aquests últims dies s’han multiplicat els missatges per desplaçar-se juntes o evitar algunes zones més solitàries de la muntanya de Montjuïc.
