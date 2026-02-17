Mesura controvertida
El Govern defensa que el pla d’incentius als CAP "millorarà" el diagnòstic per gestionar les baixes i no contempla retirar-lo
L’Executiu argumenta que les incapacitats es continuaran firmant partint de criteris mèdics malgrat els dubtes de l’oposició
Sara González
El Govern fa pinya amb el pla d'incentius de la Conselleria de Salut als centres d'atenció primària (CAP) per escurçar les baixes mèdiques. Per més que ERC, els Comuns i la CUP n'han exigit la retirada, l'Executiu català no contempla ni fer marxa enrere ni modificar-lo. L'argument és que no consideren que el projecte impulsat vagi en detriment dels criteris mèdics per signar una incapacitat temporal d'un pacient, sinó que, segons el seu parer, el que es fa és "millorar" la capacitat de diagnòstic i l'accés a proves.
"Les baixes mèdiques s'han gestionat fins ara amb criteris exclusivament mèdics i això mateix continuarà passant. No es tracta de retallar les baixes ni la durada, el criteri és el mateix", ha subratllat la portaveu de l'Executiu, Sílvia Paneque, que ha assegurat que els consellers, també el de Salut, estan "a disposició" del Parlament per donar les explicacions pertinents, en referència a la petició de compareixença que han registrat d'Olga Pané. I és que, ha insistit, hi ha elements que esgrimeix l'oposició que "no s'ajusten" a la proposta. De fet, ha advertit que ni tan sols utilitzen la paraula "incentius".
Algunes de les crítiques van en la línia d'assenyalar que s'estan aplicant criteris similars als de la sanitat privada, en què es "coacciona" els metges –cosa que han denunciat la UGT i CCOO– i es posa "en risc" la salut de la ciutadania. "El que fa la proposta és millorar el que fins ara s'ha fet", ha insistit Paneque, que ha posat èmfasi en el fet que les baixes han de durar el temps necessari que es consideri mèdicament. "Ni més ni menys, perquè quan una baixa s'allarga sense motiu clínic clar o falta de diagnòstic retarda la recuperació del pacient", ha conclòs.
Però les explicacions de l'Executiu no satisfan ni part de l'oposició ni els sindicats, que han posat el crit al cel i insisteixen en la retirada del pla. Sí que l'ha aplaudit, en canvi, Pimec, que ha assenyalat l'alt índex de baixes i la seva durada, mentre que Foment no s'ha pronunciat, per ara.
