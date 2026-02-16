Salut
Poca afectació entre els usuaris de diversos CAPS catalans per la vaga de metges: "No n'estava al cas"
A banda de petites cues i alguns pacients a qui han anul·lat proves, la majoria diuen que no han notat cap alteració
E. Tost | M. Codolar | G. Vilà
Poca afectació entre els usuaris de diversos Centres d'Atenció Primària (CAP) de Catalunya per la vaga de metges. La majoria dels qui han hagut d'anar-hi no estaven al cas de l'aturada i tampoc han notat una alteració important del que és habitual. La convocatòria de vaga, però, sí que ha afectat alguns pacients que han vist com se'ls anul·lava una prova, com al CAP del carrer Santa Clara de Girona o al de Progrés-Raval de Badalona. Ara bé, la tònica general ha estat de "normalitat" segons expressaven els pacients a la sortida. A l'hospital Joan XXIII de Tarragona el servei tampoc s'ha vist afectat de manera destacada i la majoria d'usuaris reconeixien que no estaven al cas de la setmana de mobilitzacions per part dels metges.
En Josep Rodríguez és un usuari del CAP del carrer Santa Clara de Girona. Aquest dilluns tenia prevista una prova mèdica que fa mesos que arrossega i ha vist com li han passat al març per la vaga de metges. Tot i que es mostra molest, assegura que el problema no és per l'aturada convocada pel sector, sinó que falta personal "cada dia". "És una vergonya i el perjudicat, com sempre, soc jo", lamenta.
Però la realitat en aquest CAP del centre de Girona ha estat que la majoria dels pacients no eren conscients que hi havia una aturada. De fet, molts reconeixien que se n'havien assabentat el mateix dia i que no els hi havia afectat en excés.
En aquest sentit, en Pere Garcia és un usuari que ha vingut a demanar hora per poder fer-se una analítica. Li han donat hora per a l'endemà i diu que l'activitat al centre era "la normal de cada dia". "No he sentit cap comentari", explicava.
Qui tampoc ha tingut problemes per fer la seva visita ha estat la Teresa Delgado que sí que estava al cas que hi havia vaga. Diu que tot ha anat segons el previst i reivindica el dret dels metges "a lluitar pel que es mereixen".
La realitat ha estat que el flux d'usuaris era l'habitual i no hi havia cap mena d'avís a l'exterior del centre avisant de la convocatòria.
Mateixa situació a Badalona i Tarragona
La majoria dels usuaris del CAP Progrés-Raval de Badalona han pogut ser atesos amb normalitat aquest dilluns al matí. Una excepció és el cas d'en Josep Maria, que li han reprogramat la visita perquè li donin hora al reumatòleg pel 9 de març. "Hem trobat a la porta del metge una nota dient que avui el doctor no visita i que anéssim a recepció", ha explicat. "Ho necessitem, però si no n'hi ha no n'hi ha", s'ha lamentat la Carmen, que l'acompanyava.
A l'hospital Joan XXIII de Tarragona, la vaga no s'ha percebut entre els usuaris que s'han acostat al centre. Flux constant de pacients, que han pogut fer la visita que tenien programada amb normalitat. De fet, alguns ni tan sols s'havien adonat que hi havia aturada de facultatius. "Hem estat ingressats des de divendres i ara ens han donat l'alta; el tracte del personal ha estat de 10", ha comentat una parella que sortia de l'hospital.