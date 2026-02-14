Vent i neu paralitzen el Pirineu: cinc estacions tancades i carreteres afectades
La neu obliga a tallar la circulació a la C-28 pel Port de la Bonaigua
Albert L. Cobo (ACN)
Les estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, tret de La Molina, han tancat aquest dissabte arran del vent que bufa al Pirineu, pel qual es manté actiu el Pla especial d'emergències en fase d'alerta i s'ha enviat un missatge Es-Alert a la població d'aquest territori. Així, es demana restringir els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. A més, la neu al vessant nord de la serralada també ha obligat a tallar la carretera C-28 en el tram del Port de la Bonaigua. Aquesta via se suma als talls dels darrers dies de la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses i la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà. A més, unes altres cinc carreteres estan afectades per la neu i en quatre d'elles cal circular amb cadenes.
El tancament de les estacions d'esquí del Pallars Sobirà, Espot i Port Ainé, ha fet canviar de plans a molts dels aficionats a l'esport blanc. Així, aquest dissabte s'han vist terrasses de bars plenes a Sort i diversos grups de persones passejant per l'artèria principal de la capital del Sobirà. Tot i que el vent ha anat bufant des de primera hora del matí, l'ambient ha estat de plena normalitat.
Alguns monitors d'esquí que es dirigien a Port Ainé han hagut de girar cua quan ha sonat l'alarma que demanava restingir les activitats a l'exterior. Un d'ells, Pol Castelló, ha explicat que "la intenció era obrir" tot i que reconeix que, a diferència del tancament de dijous passat, aquest dissabte "la decisió estava ben presa". Mentrestant, Jan Figueroa, també monitor, afegeix que dijous si que "feia un dia espectacular" però, en canvi, aquest dissabte està fent "molt de vent" i que aquest es nota més a cotes mitjanes i elevades.
Per la seva banda, Jordi Farreny, copropietari d'una botiga de compra i lloguer de material d'esquí, considera que les condicions meteorològiques d'aquest dissabte permetien obrir les parts baixes de les estacions, encara que reconeix que el vent de nord i nord-oest té més incidència en aquesta part del territori. "El patim molt sovint, però el trampegem molt bé", apunta, tenint en compte les pèrdues que comporta la paralització de l'activitat en diversos sectors econòmics. En aquest sentit, lamenta que dijous es fés el mateix arreu del país "per una alarma que sobretot estava enfocada a la zona de la costa", conclou.
Altres estacions d'esquí alpí del Pirineu, com ara Baqueira-Beret, han obert de forma parcial. També ha mantingut l'activitat Port del Comte, al Solsonès. Pel que fa a La Molina, només s'ha mantingut oberta la zona de debutants.
