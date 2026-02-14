Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Protecció Civil alerta de fortes ventades als dos extrems de Catalunya i recomana suspendre activitats a l'exterior

Un rètol que prohibeix el pas als Camps Elisis de Lleida pel fort vent

Un rètol que prohibeix el pas als Camps Elisis de Lleida pel fort vent / Roger Segura

ACN

Barcelona

El temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana deixa aquest dissabte ratxes que freguen els 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà. Protecció Civil ha alertat aquest dissabte del fort vent que fa als dos extrems del país -a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà-, així com al Pirineu, on ha enviat ES-alert als telèfons mòbils per evitar desplaçaments i activitats a l'exterior.

De fet, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha recomanat suspendre les rues de Carnaval a les zones on s'ha enviat l'alerta als telèfons mòbils.

A les 9 hores sobresurten ràfegues de mestral i tramuntana de 146,5 km/h a Mas de Barberans, 140 km/h a Portbou-coll dels Belitres, 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 132,8 km/h al Perelló, 122 km/h a la Riba, 119 km/h a la Sénia i 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar d'avisos pel nou temporal de vent des de la mitjanit, sobretot a les comarques del sud de Catalunya, i Protecció Civil ha activat les proteccions de les línies elèctriques (dispositius de seguretat que fan desconnectar temporalment les infraestructures). Passat l'episodi, la línia es reconnecta automàticament

Notícies relacionades

D'altra banda, Protecció Civil manté activada la prealerta per una nevada que pot ser intensa en les pròximes hores a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. De fet, a causa del temporal, les estacions d'esquí de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll estan tancades, i la Molina parcialment.

