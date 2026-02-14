Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

Els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat / Aina Martí / Maria Asmarat

ACN

Barcelona

Renfe ha anunciat que ha suspès aquest dissabte el servei de tren de Llarga Distància (Euromed i Intercity) i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent. Les ratxes de mestral han fregat els 150 km/h a les Terres de l'Ebre i també a la zona nord de Castelló. Els trens d'aquest corredor es troben suprimits i no s'ha establert cap servei alternatiu, segons Renfe. Tampoc no circularan tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló.

Renfe està avisant els viatgers a través dels seus diferents canals de comunicació i ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets sense cost. En paral·lel, els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
  3. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  4. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
  5. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  6. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  7. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  8. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
Tracking Pixel Contents