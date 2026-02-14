Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protecció Civil manté que cal evitar activitats a l'exterior al sud i al Ripollès i demana precaució a la resta del país

Descarta enviar una nova alerta per informar que l'episodi de vent ja amaina

Una veïna de la Plaça Antonio Casanova de Tortosa observa els desperfectes ocasionats per l'episodi de vent a la ciutat

Una veïna de la Plaça Antonio Casanova de Tortosa observa els desperfectes ocasionats per l'episodi de vent a la ciutat / Ariadna Escoda

ACN

Barcelona

Protecció Civil recomana que no es facin activitats a l'exterior ni desplaçaments fins diumenge al sud de Catalunya i al Ripollès, on es preveu que el temporal de vent encara duri unes hores. En canvi, la situació ja millora a la resta del país i per això s'hi rebaixa l'alerta, que es mantindrà només al Ripollès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. La ventada amaina però s'ha decidit finalment no enviar una nova alerta a la població, ja que l'hora prevista de finalització de l'episodi és molt similar a la que han indicat a l'alerta d'aquest dissabte al matí, han informat fonts de Protecció Civil.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els cops de vent més forts s'han registrat a Portbou (Alt Empordà), amb 167 quilòmetres per hora; Mas de Barberans (Montsià), amb 146,5, i al Perelló (Baix Ebre), amb 132,8. També s'han superat els 100km/h a Mont-roig del Camp (114,1 a Miami Platja) i al Parc Natural dels Ports (103,7).

S'aconsella mantenir la prudència a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnaval i en les activitats esportives, i es demana als organitzadors d'aquests esdeveniments que hi garanteixin les condicions de seguretat. Alguns municipis han optat per cancel·lar o ajornar les rues de Carnestoltes a causa de l'episodi de fort vent.

Protecció Civil manté que cal evitar activitats a l'exterior al sud i al Ripollès i demana precaució a la resta del país

