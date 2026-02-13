Fort vent
Nou ingressats a hospitals per les ventades a Catalunya amb dos ferits crítics i tres greus
Prop de 90 persones han hagut de rebre assistència sanitària, segons ha informat Salut
Nou persones han estat ingressades a hospitals per les ventades, 2 crítiques i 3 greus. Un dels crítics té 46 anys i li ha caigut part d'un sostre en una nau industrial a Barcelona. Està ingressat a Vall d'Hebron. A l'altre crític, de 22 anys, li ha caigut un arbre a Sant Boi de Llobregat. Està estable a Bellvitge, on hi ha un altre ferit greu de 23 anys també per un arbre a Sant Boi, fora de perill. El segon greu és a Vall d'Hebron. Té 68 anys, fractures de pelvis i fèmur i traumatisme toràcic després de caure-li a sobre un fanal a Barcelona. Al Trueta de Girona hi ha el tercer greu, un operari de la construcció de 56 anys i una cama catastròfica perquè li ha caigut a sobre una paret en què treballava a Sant Pau de Segúries (Ripollès).
Entre els ferits de menys consideració, hi ha dues persones en estat menys greu a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser (Ripollès) quan els ha caigut a sobre. També hi ha dos ferits lleus que han estat portats a l'Hospital de Sant Boi per la caiguda d'un arbre. Tenen 23 i 35 anys, són voluntaris de Protecció Civil que treballaven a Sant Boi de Llobregat i ja han rebut l'alta. Els dos ingressats a Bellvitge, un crític i un greu, també formaven part del mateix grup de voluntaris de Protecció Civil.
Més de 80 persones ateses
En línies generals, 86 persones han requerit assistència sanitària pels efectes del vent, segons ha informat Protecció Civil. A banda dels que ha informat Salut que han estat traslladats a hospitals, hi ha un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d'un mur i una dona ferida a l'Hospitalet de Llobregat en caure-li part d'un edifici al cotxe mentre ella esperava a l'interior.
Sobre aquest darrer incident, el cap de taller de Tallers Auto Record, Juan Cuesta, que és proper a l'edifici afectat, ha explicat a l'ACN que cap a les 7.40 hores han vist com "ha caigut l'edifici del costat" i part d'aquest ha anat a parar sobre un cotxe on hi havia una dona que esperava per entrar en un taller. Cuesta ha afegit que ells no la veien per la pols que s'ha generat a la zona i les runes caigudes, però que una dotació de Bombers que passava per la zona s'ha aturat i l'ha atès, i hauria resultat ferida lleu.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 454 alertes per 441 incidents, la majoria dels quals (359) eren consultes informatives.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
- El Suprem tanca la porta a mantenir la renda antiga si en un immoble hi viu un familiar i no el titular