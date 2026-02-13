Temporal
Mor la treballadora d'una empresa del Bon Pastor a qui li va caure part del sostre pel fort vent
Els Mossos investiguen les causes d’aquest sinistre mortal
Germán González
La treballadora de 46 anys d’una empresa del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, que va tenir aquest dijous un greu accident quan li va caure part del sostre de la nau industrial on era ha mort aquesta matinada. L’accident es va produir mentre la dona feia un descans de la jornada laboral, segons ha dit a TV3 la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Després del sinistre la dona va ser ingressada a l’hospital de la Vall d’Hebron i el seu estat era crític. La víctima deixa una filla de 16 anys, segons fonts de l’entorn. Tot apunta que part del sostre va caure per culpa del fort vent que va assolar aquest dijous Barcelona i l’àrea metropolitana amb ratxes de 100 km/h.
Els Mossos d’Esquadra van ser alertats cap a les 12.10 hores d’aquest incident i, com es fa en qualsevol sinistre laboral, han iniciat una investigació per determinar com diversos elements del sostre i la façana es van desprendre i van caure sobre la víctima.
En aquest sentit, faran proves per comprovar si estaven ben subjectes o van quedar danyats per les ventades. A la nau industrial, van arribar després de l’accident diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de Barcelona i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar la víctima cap a l’hospital. Allà va morir hores més tard.
Com és habitual en aquests casos la policia ha informat tant el jutjat de guàrdia de Barcelona com el Departament d’Empresa i Treball d’aquesta mort.
Un ferit crític ingressat
La dona morta és una de les nou persones ingressades aquest dijous per ferides sofertes a causa del temporal de vent que va afectar bona part de Catalunya, tot i que de moment sis continuen en centres hospitalaris.
Hi ha un altre lesionat crític, un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre a Sant Boi de Llobregat i que està ingressat, estable, a l’Hospital de Bellvitge. Al mateix centre hi ha un company seu de 23 anys, que té ferides greus, però no es tem per la seva vida.
A l’Hospital Vall d’Hebron continua ingressat un home de 68 anys en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur, més traumatisme toràcic, després que li caigués a sobre un fanal a Barcelona.
Un altre ferit greu és un operari de la construcció de 56 anys, a qui li va caure a sobre una paret en què estava treballant a Sant Pau de Segúries. Està ingressat a l’Hospital Josep Trueta de Girona i té una cama molt danyada, per la qual cosa potser se li haurà d’amputar.
També hi ha dos ferits menys greus a l’Hospital d’Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser, quan els va caure a sobre.
