La gestió del temporal
El Govern defensa les restriccions a tot Catalunya durant l'alerta per vent: "Es van prendre les mesures necessàries"
Nou ingressats a hospitals per les ventades a Catalunya amb dos ferits crítics i tres greus
Sara González
El Govern defensa que era necessari que les restriccions durant el temporal de vent fossin generalitzades per a tot Catalunya. "Es van prendre les mesures necessàries. Les imatges i la quantitat de persones ingressades i ateses pels serveis de salut ho certifiquen", ha afirmat la portaveu de l’Executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que partits de l’oposició com Junts i ERC hagin posat en dubte que les restriccions fossin proporcionals o necessàries sense excepcions. En una entrevista a TV3, ha remarcat que la "tipologia de fenomen", en aquest cas el vent, feia "difícil limitar a nivell comarcal o per fronteres".
Paneque ha lamentat la mort d’una dona a causa de l’ensorrament d’una part del sostre de la nau industrial on treballava al barri del Bon Pastor i ha recordat també que una de les víctimes en estat "més greu" per l’impacte del vendaval s’ha produït en un municipi de la demarcació de Girona, precisament des d’on hi ha hagut alguns responsables municipals que han qüestionat que fossin necessàries les limitacions de mobilitat al seu territori. "Hem actuat amb criteris de prudència", ha remarcat la consellera, que ha ratificat que era necessari restringir la mobilitat i tancar tota l’activitat lectiva en escoles i universitats.
Totes les decisions, ha afegit, es van prendre partint de les prediccions de què disposaven als comitès d’emergència i van ser recomanades pels cossos de seguretat. "Tot està molt planificat", ha insistit. En tot cas, ha assegurat que després de la gestió de tota crisi vinculada a les emergències sempre es fa una anàlisi posterior per anar millorant els protocols per a situacions futures.
Quant a la cobertura dels treballadors les empreses dels quals posen en dubte que puguin absentar-se del seu lloc per l’emergència decretada, Paneque ha recordat que el permís retribuït està "perfectament delimitat i reconegut" per més que hi hagi patronals que plantegin aclarir aquesta qüestió.
