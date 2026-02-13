Pesta Porcina Africana
Detecten dos nous casos de PPA fora del radi inicial i inclouen Molins de Rei i el Papiol a la zona d'alt risc
Les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquests dos municipis i el total de positius s'enfila als 155
Roger Segura
Detectats 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, onze dins el radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei. La troballa de dos senglars positius fora d'aquest límit fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc, fins ara integrada per dotze municipis, i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.
Així ho ha anunciat aquest divendres des de Lleida el conseller Òscar Ordeig, el qual ha detallat que no hi ha "cap granja afectada" en els nous radis i que es manté el radi de 20 quilòmetres. Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc.
