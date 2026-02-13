Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Illa MateuaAgenda CarnavalAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Pesta Porcina Africana

Detecten dos nous casos de PPA fora del radi inicial i inclouen Molins de Rei i el Papiol a la zona d'alt risc

Les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquests dos municipis i el total de positius s'enfila als 155

Senglars passejant per Sant Just Desvern, una zona afectada per la PPA.

Senglars passejant per Sant Just Desvern, una zona afectada per la PPA. / Gal.la Martí

ACN

Roger Segura

Lleida

Detectats 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, onze dins el radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei. La troballa de dos senglars positius fora d'aquest límit fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc, fins ara integrada per dotze municipis, i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.

Així ho ha anunciat aquest divendres des de Lleida el conseller Òscar Ordeig, el qual ha detallat que no hi ha "cap granja afectada" en els nous radis i que es manté el radi de 20 quilòmetres. Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents