Previsió meteorològica
La borrasca Oriana activa nous avisos per vent, neu i temporal marítim a partir de divendres a Catalunya
Els models indiquen que la situació podria ser especialment complicada de cara a dissabte, quan es tornaran a activar avisos taronja a desenes de comarques, inclosa l'Empordà
Valentina Raffio
Dijous va ser un dia de contrastos. En zones com l'Empordà, per exemple, el vent no va fer acte de presència. En canvi, en altres punts de Catalunya, el dia va estar marcat pel vendaval històric de Nils, que va deixar ratxes d'entre 100 i 160 km/h. I ara els models apunten que la calma tan sols durarà unes hores. Aquest divendres al matí la jornada es perfila com a tranquil·la. Però a partir de la tarda, l'arribada de la borrasca Oriana obliga a activar de nou els avisos per vent, neu i temporal marítim en gran part del territori català, també a l'Empordà. Dissabte es perfila com una jornada especialment adversa, amb desenes d'avisos de nivell taronja activats davant ratxes de més de 70 km/h i ones de 2,5 metres. Des de Protecció Civil ja s'han activat tots els protocols enfront d'aquests esdeveniments i es demana a la població extremar precaucions mentre duri aquesta borrasca, que ara com ara es perfila com l'última del tren que ens acompanya des d'inicis d'any.
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de l'arribada d'Oriana a partir de la tarda de divendres. Els models indiquen que aquest front colpejarà amb força el terç sud del territori, des de Lleida fins a Terres de l'Ebre, i bona part de la franja pirinenca, des de l'Empordà fins a la Vall d'Aran. Divendres a la tarda hi ha desenes d'avisos activats per vent, dels quals destaquen diversos de nivell taronja en comarques com el Baix Penedès, Tarragonès, Baix Ebre i Montsià, d'una banda, i la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, d'altra banda. En aquestes comarques pirinenques també s'ha activat un avís de nivell groc per nevades a partir dels 1.000 metres. Per a aquesta jornada també s'esperen pluges disperses que podrien afectar qualsevol punt del territori.
Tot apunta al fet que la situació es complicarà més de cara al dissabte. Per a aquesta jornada hi ha avisos de nivell taronja activats des de primera hora del matí fins a la nit. I encara que tot apunta al fet que no arribaran ni a l'extensió ni a la intensitat de Nils, també abastaran bona part del territori català. Dissabte al matí estan en avís taronja totes les comarques, des del Segrià fins al Montsià, i des del Penedès fins a Tarragona. Els avisos també s'estenen cap als Pirineus, des de la Vall d'Aran fins a l'Empordà. En total, són una vintena les comarques en avís taronja per vents durant dissabte i diverses més les que viuran el dia amb avisos de nivell groc.
"Ratxes molt violentes"
Segons explica la meteoròloga Mar Gómez, de la plataforma eltiempo.es, la qual cosa més preocupa del dissabte és que els vents tornin a superar els 100 km/h en diversos punts de Catalunya. "La combinació d'una borrasca molt profunda i un marcat gradient de pressió generarà un flux molt intens del nord-oest que impactarà directament en el nord-est peninsular. Quan la diferència de pressió és tan acusada en poc espai, l'aire s'accelera amb molta força, i això es tradueix en ratxes molt violentes", afirma l'experta, qui també explica que "l'orografia catalana pot amplificar el fenomen", ja que "el vent pot canalitzar-se entre el Pirineu i el litoral, reforçant-se en zones de muntanya".
A Barcelona no hi ha ara com ara activat cap avís per vent ni per altres fenòmens meteorològics adversos de cara a la cap de setmana, però la situació podria canviar a causa de l'erràtica evolució de les borrasques. On sí que hi ha avisos, de nivell groc, és al Baix Llobregat a partir de dissabte. En aquesta zona, ja molt colpejada pel pas de Nils, preocupa que el vent d'Oriana provoqui l'ensulsiada d'arbres o elements urbans ja danyats pels vents d'aquest dijous.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
- VÍDEO | La burla d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"