Alerta màxima
Catalunya suspèn tota l’activitat programada als hospitals i centres de salut pel vendaval
Només a Sant Joan de Déu s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de ¡ fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut ha suspès per a aquest dijous tota l’activitat programada (quirúrgica, ambulatòria i exploracions complementàries ambulatòries) amb motiu del vendaval que afecta Catalunya i que ja ha deixat ratxes de vent de 167 km/h. Els centres d’atenció primària (CAP) i hospitals ja estan avisant els usuaris dels canvis en l’assistència a causa del vent. Només a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies.
Segons fonts de la conselleria, tot i que l’activitat sanitària queda "restringida" durant el dia d’avui, l’urgent es manté "garantida". No s’han deixat de fer diàlisis, cirurgies oncològiques, exploracions complementàries de les persones ingressades, tractaments com radioteràpia ni s’han tancat els hospitals de dia d’oncologia.
A més, Salut manté també la cirurgia programada de les persones ingressades a l’hospital, "si es disposa de l’equip quirúrgic". Alguns sanitaris han tingut problemes aquest dijous per desplaçar-se i molts (els que no tenien activitat urgent) han optat pel teletreball, cosa que els han facilitat els seus centres.
També estan oberts els CAP per atendre les "incidències" que es puguin produir. Però s’està fent per via telefònica o telemàtica tota aquella activitat ambulatòria que sigui possible.
Incidències als centres
Al centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) de l’Hospitalet de Llobregat s’han produït "despreniments" al fals sostre del passadís de l’entrada, que ha estat tancat "momentàniament". El CUAP ha habilitat una entrada "alternativa" per la porta de Diagnòstic per la imatge.
També a la Metropolitana Sud, al CUAP del Prat de Llobregat hi ha, segons Salut, "riscos de despreniments" a la façana de la zona de l’entrada. Els bombers estan valorant la situació i és possible que el CAP habiliti un accés alternatiu.
- Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat