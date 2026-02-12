Alerta Ventcat
El Govern aixeca la petició d’evitar la mobilitat però demana precaució en els desplaçaments
Es mantenen la resta de restriccions fins a les 20 hores
El Govern ha anunciat que aixeca la petició d’evitar els desplaçaments que no siguin necessaris pel temporal de vent de les últimes hores però demana encara molta precaució en la mobilitat, ja que aquest dijous a la tarda encara es poden registrar fortes ratxes. Així ho ha explicat la consellera d’Interior, Núria Parlon. Les activitats educatives, esportives, a l’aire lliure i sanitàries no urgents es mantenen suspeses fins a les 20 hores d’aquest dijous.
Protecció Civil ha enviat l’ES-Alert aquest dijous a primera hora de la tarda informant de les recomanacions actuals pel temporal de vent que ha assotat moltes comarques catalanes en les últimes hores, quan el nivell de risc ha estat màxim.
La consellera Parlon ha explicat que ara també cal revisar que els equipaments, com són les escoles i instituts, tinguin totes les garanties de cara a aquest divendres, quan reprendran l’activitat ja que s’espera una “treva” del vent. Pel que fa al dissabte, es preveu un nou episodi de ventades, però amb menys impacte.
Preguntada sobre les crítiques d’alguns municipis i empresaris d’algunes comarques, com les de Girona, per haver llançat una alerta generalitzada i no més territorialitzada, Parlon ha tornat a defensar que les mesures han estat “adequades” i “encertades”, com ja havia fet a la compareixença anterior, i ha afegit que, en el moment en què han pogut “desescalar” les mesures, ho han fet.
“Nosaltres prenem les decisions basant-nos en criteris tècnics. La predicció del Meteocat deia clarament que havíem d'actuar com ho hem fet i la predicció s’ha complert. És veritat que hi ha hagut zones on no hi ha hagut ratxes de vent tan fortes com s'esperaven, però sí que hi ha hagut una incidència generalitzada important”, ha dit la titular d’Interior.
Parlon també ha explicat que segueixen estrictament el protocol d'activació de l'ES-Alert i ha recalcat que la meitat de les comarques del territori han estat afectades per un nivell 6 de 6 de risc de vent i la resta, també tenien perills alts. “Estem davant d'un episodi que justificava l'enviament de l'ES-Alert”, ha insistit.
