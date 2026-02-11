Màxima alerta
Suspeses les classes i l'atenció sanitària no urgent aquest dijous pel vent
Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda per informar de les mesures activades
Valentina Raffio
Gran part de Catalunya estarà aquest dijous en avís vermell davant els vents huracanats de la borrasca Nils i l’impacte de ratxes que, segons apunten els pronòstics, podrien superar els 108 quilòmetres per hora en almenys una quinzena de comarques. Fa més d’una dècada que el territori no registra una situació similar relacionada amb el vent. La gravetat dels pronòstics ha obligat a activar tots els mecanismes de prevenció davant aquest tipus d’extrems climàtics. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous, així com l’activitat sanitària que no sigui urgent a causa de l’alerta màxima per forts vents. Protecció Civil afirma que enviarà un ES-Alert aquesta tarda per informar de les mesures que s’aplicaran des de la mitjanit de dijous fins a les vuit de la tarda del mateix dia.
El Govern també ha demanat evitar desplaçaments durant la jornada i ha recomanat el teletreball a tots els centres on sigui possible. També s’ha ordenat el tancament de tots els espais naturals no urbans i prohibició de les activitats previstes en aquests entorns. Aquesta tarda està prevista la celebració d’una nova reunió per valorar si s’adopten mesures addicionals de prevenció. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ja havia apuntat aquest matí que no es descartava suspendre l’activitat ferroviària.
Els models apunten que la intensitat d’aquest episodi podria ser similar a l’excepcional ventada registrada l’any 2014, quan es van arribar a registrar ratxes de fins a 150 quilòmetres per hora en diversos punts del Vallès i, a causa dels forts vents, dues persones van morir a Terrassa per la caiguda d’un mur enderrocat pel temporal. En aquest cas, els experts afirmen que la borrasca Nils implica un "perill molt elevat" ja que s’espera que colpejarà amb força en "zones poc acostumades al vent" i en "grans ciutats", i aquests llocs són especialment vulnerables a patir danys segons l’anàlisi del risc que fa Protecció Civil.
La borrasca Nils també portarà com a fenomen advers un temporal marítim en bona part de la costa catalana. Per a dijous hi ha avisos de nivell groc i taronja activats al mar de l’Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès davant el risc d’onades de més de 2,5 metres que podrien colpejar amb força els municipis costaners i causar danys tant a les platges com en les infraestructures de primera línia. Les autoritats també han activat un pla especial de protecció davant d’aquest tipus d’esdeveniments i demanen extremar les precaucions durant aquest fenomen perquè la força de les onades pot ser potencialment perillosa.
Aquest dimecres, la irrupció de la borrasca Nils ja ha obligat a activar avisos de nivell groc i taronja per vent a bona part de Catalunya. Entre la passada mitjanit i aquest migdia, el temporal ha generat un total de 651 trucades a emergències del 112 i ha donat lloc a 504 expedients. La majoria han sigut per comunicar risc estructural d’edificis i presència d’obstacles a la via pública. El cos de Bombers de la Generalitat ha atès 320 serveis relacionats amb el vent, com és el cas d’actuacions davant la caiguda o risc de caiguda d’arbres, branques, mobiliari urbà o elements no estructurals, com pals elèctrics, cartells, xemeneies, plaques, tanques desplomades pel vent.
