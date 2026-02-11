Tribunal Constitucional
La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat recolzen amnistiar Puigdemont i denuncien vulneració dels seus drets pel Suprem
Presenten les seves al·legacions després de l’admissió a tràmit del recurs el mes d’octubre passat
Cristina Gallardo
La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han presentat les seves al·legacions al recurs d’empara instat pel president de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual va ser processat en rebel·lia.
L’escrit elaborat pels Serveis Jurídics de l’Estat acull els criteris de la defensa per citar fins a 11 drets fonamentals i principis que haurien sigut vulnerats per l’alt tribunal per no aplicar-li la llei aprovada pel Govern, i conclou que aquesta interpretació de l’amnistia com a norma penal condueix a "solucions essencialment oposades a l’orientació material de la norma i, per això, imprevisibles per als seus destinataris", que és el que ha passat en el cas de l’expresident de la Generalitat. Els arguments exposats pel ministeri públic també favorables a l’aplicació de l’amnistia, segons fonts del Tribunal Constitucional consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Tant el ministeri públic com l’Advocacia havien estat instats a presentar els seus arguments després de l’admissió a tràmit el mes d’octubre passat del recurs presentat per Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
Tutela vulnerada
L’Advocacia de l’Estat se centra en la vulneració de la tutela judicial efectiva per la interpretació de la llei realitzada al seu dia pel Tribunal Suprem. També es reconeixen les vulneracions denunciades per la defensa de l’expresident de diversos principis jurídics i drets fonamentals, com són els de la llibertat personal, la participació política en condicions d’igualtat i la igualtat davant la llei.
Igualment, es valoren altres arguments del recurs d’empara com són els que denuncien vulneracions a principis de legalitat penal, seguretat jurídica, eficàcia normativa o interpretació de la llei conforme als tractats internacionals sobre drets fonamentals, a més de la submissió del poder judicial a la Constitució, segons les mateixes fonts.
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera