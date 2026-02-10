Ramaderia
Uns 150 pagesos catalans marxen cap a Madrid per afegir-se a la manifestació en contra del Mercosur i la PAC
UP diu que el tractat de lliure comerç és "la gota que ha fet vessar el vas" i reivindica l'arrelament al territori
Gerard Vilà
Uns 150 de pagesos catalans han començat aquest dimarts una marxa cap a Madrid per afegir-se a la manifestació que es farà demà en contra de la Política Agrària Comuna (PAC) i l'acord amb el Mecosur. Des de Girona han estat una trentena els pagesos que han sortit, acompanyats de dos tractors i, si tot va segons el previst, es trobaran amb la resta a Lleida. Des d'Unió de Pagesos (UP) assenyalen que el tractat de lliure comerç amb el Mercosur és "la gota que ha fet vessar el vas" i reivindiquen la petita i mitjana pagesia. "És molt fàcil que es posin a la boca paraules com relleu generacional, però si aquesta pagesia no és forta, això no és possible", remarca la coordinadora nacional d'UP a Girona, Raquel Serrat.
La trentena de pagesos gironins que han decidit anar a Madrid per afegir-se a la protesta han marxat des de l'esplanada del davant del pavelló de Fontajau. Ho han fet convocats per Unió de Pagesos i amb dos tractors que han carregat a un tràiler, que els traslladarà, primer Lleida, on s'uniran amb més companys i després fins a les portes de Madrid, on iniciaran una marxa amb la resta d'agricultors i ramaders d'arreu de l'Estat fins a tocar del Ministeri d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Un cop allà, l'objectiu és fer arribar el malestar del sector pel nou model de Política Agrària Europea (PAC) que, asseguren, deixa en mans dels estats la gestió que es fa dels diners que es destinen al sector. Això, assenyala la coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, pot provocar "una lluita entre estats a dins de la Unió Europea, o fins i tot entre comunitats autònomes".
"La pagesia és diversa. El que ha de ser la PAC és, precisament, una política comuna, forta i dotada d'un bon pressupost. No es pot deixar en mans dels estats", assenyala Serrat.
D'altra banda, el sindicat també ha carregat contra l'acord de lliure comerç entre la UE i el Mercosur, que "trenca amb el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori". La coordinadora d'UP lamenta que Europa "té més de 70 tractats" d'aquest tipus, però el del Mercosur és "la gota que ha fet vessar el vas".
"El que fan, sense cap mena de vergonya, és firmar tractats de lliure comerç que permeten una competència deslleial. El que hem de fer és posar fi a aquesta hipocresia política i mirar cap a quina banda anem", argumenta Serrat.
Defensa de les eleccions agràries
Des d'UP també han volgut reivindicar el fet de presentar-se a les eleccions agràries, previstes pel dia 27 de febrer, tal com també faran JARC, Asaja i UPA, però que, en canvi ha declinat fer el Gremi de la Pagesia. En aquest sentit, Serrat considera que les eleccions és el lloc per presentar-se "on toca i quan toca" i diu que és l'espai on es poden proposar totes les reivindicacions.
"Es creen fractures entre el mateix sector i el que acaba fent l'administració és fregar-se les mans. Nosaltres ens presentem perquè creiem que el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori mereix i necessita una representació forta", ha conclòs.
Les Eleccions Agràries són l’instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària, creada el 2012 i que es va convocar de manera extraordinària per abordar els acords comercials amb Mercosur.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi