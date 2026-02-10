Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodalies FigueresUrgències FigueresArxiu FigueresPla LlopJudici Bombers
instagramlinkedin

Crisi ferroviària

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pronostica l'"obertura total" de la xarxa, tot i que amb limitació de velocitat en 70 punts, i garanteix que, de moment, es mantindran els serveis alternatius per carretera per assegurar la mobilitat

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en roda de premsa.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en roda de premsa. / ACN

Sara González

Barcelona

"Reobertura total del sistema en el seu conjunt entre aquesta setmana i la vinent". Aquest és l'anunci que, de nou, ha fet el Govern amb la mirada posada a remuntar la crisi de Rodalies. Si es compleix el pronòstic, suposarà que els trens circularan sense talls de línia —en aquests moments encara n'hi ha set— com abans de l'accident de Gelida, durant la pròxima setmana, tot i que amb limitacions de velocitat en fins a 70 punts. Això sí, l'executiu també ha volgut deixar clar que, de moment, es mantindran els plans alternatius amb autobusos per "assegurar la mobilitat".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  2. Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
  5. Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
  6. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  7. Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
  8. Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve

Clockio.net participa per segon any al Mobile World Congress i és l'única empresa de l'Empordà que hi assisteix

Clockio.net participa per segon any al Mobile World Congress i és l'única empresa de l'Empordà que hi assisteix

L'antic espai de jocs infantils del Camp dels Pilans de l'Escala es transformarà en una zona d'agility per gossos

L'antic espai de jocs infantils del Camp dels Pilans de l'Escala es transformarà en una zona d'agility per gossos

Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet

Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet

Mouliaá rectifica i segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "La meva denúncia no és falsa"

Mouliaá rectifica i segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "La meva denúncia no és falsa"

Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats

Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

El professorat català va a la vaga aquest dimecres pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: "El sistema està completament desbordat"

El professorat català va a la vaga aquest dimecres pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: "El sistema està completament desbordat"
Tracking Pixel Contents