Crisi ferroviària
El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pronostica l'"obertura total" de la xarxa, tot i que amb limitació de velocitat en 70 punts, i garanteix que, de moment, es mantindran els serveis alternatius per carretera per assegurar la mobilitat
Sara González
Barcelona
"Reobertura total del sistema en el seu conjunt entre aquesta setmana i la vinent". Aquest és l'anunci que, de nou, ha fet el Govern amb la mirada posada a remuntar la crisi de Rodalies. Si es compleix el pronòstic, suposarà que els trens circularan sense talls de línia —en aquests moments encara n'hi ha set— com abans de l'accident de Gelida, durant la pròxima setmana, tot i que amb limitacions de velocitat en fins a 70 punts. Això sí, l'executiu també ha volgut deixar clar que, de moment, es mantindran els plans alternatius amb autobusos per "assegurar la mobilitat".
