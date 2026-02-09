Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La vaga dels maquinistes de tren comença sense complir-se tots els serveis mínims

Redacció

Redacció

Figueres

 La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons han confirmat fonts de Renfe a l'ACN. Davant les "afectacions" provocades per l'aturada, la companyia recomana utilitzar transports alternatius. La d'aquest dilluns és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, tot i que es mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports. L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida i de dues setmanes de cos ferroviari a Rodalies. La convocatòria apel·la més de mil maquinistes a Catalunya i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració.

