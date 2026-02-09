La vaga dels maquinistes de tren comença sense complir-se tots els serveis mínims
Renfe recomana utilitzar transports alternatius
La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons han confirmat fonts de Renfe a l'ACN. Davant les "afectacions" provocades per l'aturada, la companyia recomana utilitzar transports alternatius. La d'aquest dilluns és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, tot i que es mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports. L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida i de dues setmanes de cos ferroviari a Rodalies. La convocatòria apel·la més de mil maquinistes a Catalunya i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració.
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Miguel Mamajón, psiquiatre: 'Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d'IA i poden rebre mals consells
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Neus Martí, supervivent de càncer: 'Ens han ensenyat a fugir del dolor, però mirar-lo ens transforma