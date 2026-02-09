NECROLÒGIQUES
Barcelona
Enxampat amb un patinet capaç d'arribar als 92 km/h: el conductor anava drogat i begut
A més, l’home circulava amb excés de velocitat i sense permís de conduir
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va enxampar dissabte al matí el conductor d’un patinet elèctric que podia arribar als 92 km/h, una velocitat molt per sobre del límit establert per als vehicles de mobilitat personal.
Els fets van passar al districte d’Horta-Guinardó, on una patrulla va detectar l’home circulant amb excés de velocitat i el va aturar. Un cop identificat, els agents van comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir i que va donar positiu en alcohol i drogues.
Per tot plegat, el conductor va quedar investigat per un delicte contra la seguretat viària i per un altre delicte per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
