Aquest hivern és el més plujós a Catalunya des de 1995-1996 i en algunes zones des de 1950

El gener "ha estat marcat pel domini de les baixes pressions atlàntiques", segons un informe del Meteocat

Dia de pluja.

Dia de pluja. / Arxiu

EFE

Barcelona

La pluja caiguda a Catalunya durant els mesos de desembre i gener fa d’aquest hivern el més plujós des del 1995-1996, encara que en alguns punts del territori cal remuntar-se fins al 1950 per trobar registres similars.

Un informe del Meteocat relatiu a la meteorologia del gener indica, a més, que aquest ha estat el mes més plujós des del 2020, quan Catalunya va patir les conseqüències del temporal Glòria.

Les dades recollides al gener a les estacions meteorològiques del Meteocat revelen que ha estat un mes "molt plujós" a gran part de Catalunya, amb l’excepció de punts del litoral central, l’extrem sud i el Pirineu, on ha estat "plujós".

El gener "ha estat marcat pel domini de les baixes pressions atlàntiques", diu l’informe, "que es colaven entre un bloc anticiclònic al nord-est d’Europa i l’anticicló de les Açores desplaçant-se cap al sud, com toca a l'hivern".

"D’aquesta manera", apunta el Meteocat, "el pas de fronts i pertorbacions atlàntiques ha estat continu al llarg del mes, provocant precipitacions extremadament abundants a la meitat oest" de Catalunya.

Registres puntuals històrics de pluja

L’informe destaca el doble episodi de precipitacions, amb pluja extensa i molt abundant —amb més de 50 litres per metre quadrat al centre i a l’oest de Catalunya— els dies 17 i 18 de gener, i amb neu de mig metre d’alçada a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. També remarca el temporal de llevant dels dies 19 i 20, que va deixar fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores en punts de la Costa Brava.

El dia 24, una nova pertorbació va creuar Catalunya i va deixar registres de més de 50 litres al centre i a l’oest del territori, amb una cota de neu que va baixar fins als 500 metres.

La temperatura es va mantenir pràcticament constant durant molts dies a conseqüència del caràcter fred de les depressions atlàntiques, cosa que també va comportar l’absència de boira a la depressió Central i una anomalia marcadament positiva de la temperatura en alguns punts d’aquesta part del territori.

En general, la temperatura va ser normal per a l’època de l’any, encara que una mica més freda a la muntanya i més càlida a les zones baixes.

Les borrasques van fer baixar els índexs d’irradiació

La irradiació global, a conseqüència de les depressions, es va situar per sota del que és habitual. Pel que fa al vent, es va registrar un primer episodi amb fortes ratxes els dies 24 i 25, que va afectar especialment el sud de Catalunya, i un segon els dies 30 i 31, també a la mateixa zona.

Al gener, la neu va protagonitzar també el seu primer episodi destacat els dies 9 i 10, quan un front fred va deixar al Pirineu una forta nevada i va fer baixar la cota de neu fins als 700 metres.

