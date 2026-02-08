Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat reprèn la millora de l’Eix Pirinenc després de tres anys d’espera

Redacció

Redacció

Barcelona

La Generalitat va anunciar ahir la licitació de l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental per a la millora global de la carretera N-260, també coneguda com a Eix Pirinenc, en el tram entre Xerallo (Pallars Jussà) i el Pont de Suert (Alta Ribagorça), en el qual es plantegen diverses opcions de traçat, inclosa una possible variant en túnel per salvar el port de Perves, que s’enfila fins a més de 1.300 metres.

El Govern també va anunciar noves actuacions en altres vies d’accés al Pirineu, com l’eix de Comiols (a la L-512) i també la coneguda com a carretera de la Bonaigua (C-28). La intervenció a l’N-260 està valorada en 280 milions d’euros i s’emmarca en el conveni d’encàrrec de gestió firmat entre la Generalitat i el Govern central el juliol del 2023 per millorar l’Eix Pirinenc.

L’objectiu, segons recorda l’Executiu, és fer les obres durant la vigència de l’acord, fins al 2033, i reforçar així l’N-260 com a "eix de vertebració territorial" per a la mobilitat, l’activitat econòmica i la seguretat viària en aquesta zona del Pirineu, allunyada dels centres de més activitat. Dels 260 milions de l’acord, 150 es reservaran per a la variant de Perves i els 110 restants es destinaran a altres projectes al llarg del corredor.

Notícies relacionades

L’anunci el va fer en la jornada Diàlegs per Lleida, celebrada a Tremp, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va assistir a la presentació tècnica del projecte, una taula rodona amb alcaldes i un debat sobre el futur del Pirineu amb representants de la construcció, l’hostaleria, el turisme, la indústria i el transport. Dalmau va defensar que "per la via dels fets i els acords es fa avançar el país" i va posar en valor el treball coordinat entre administracions. També va reivindicar els encàrrecs de gestió com a fórmula per desbloquejar projectes i executar-los "des de la proximitat" i el coneixement del territori.

