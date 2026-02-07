Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar dos agressors d'un vigilant de Renfe ferit greu

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració de la ciutadania per trobar dos homes acusats d'agredir dos vigilants de Renfe el juny de l'any passat, un dels quals va resultar ferit greu. En un missatge difós a la xarxa social X i acompanyat de dues fotografies dels individus, la policia catalana ha indicat: "Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Si els reconeixes, contacta'ns". Els vigilants van ser agredits quan acabaven el torn per un grup de persones que els volien prendre les seves pertinences. Un dels assaltants va atacar amb un ganivet el vigilant que va resultar ferit greu.

