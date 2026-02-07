Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar dos agressors d'un vigilant de Renfe ferit greu
L'home va ser atacat amb un ganivet de grans dimensions a l'Hospitalet de Llobregat
ACN
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració de la ciutadania per trobar dos homes acusats d'agredir dos vigilants de Renfe el juny de l'any passat, un dels quals va resultar ferit greu. En un missatge difós a la xarxa social X i acompanyat de dues fotografies dels individus, la policia catalana ha indicat: "Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Si els reconeixes, contacta'ns". Els vigilants van ser agredits quan acabaven el torn per un grup de persones que els volien prendre les seves pertinences. Un dels assaltants va atacar amb un ganivet el vigilant que va resultar ferit greu.
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Premien a la Barcelona Wine Week el Gneis de Masia Serra, el vi que va fer sortir el celler de la DO Empordà
- El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu