Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesos EmpordàLlop EmpordàTancament Gifi FigueresElvira Prado-FabregatCursa Dona l'Escala
instagramlinkedin

Arrenca la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

La marxa té per lema 'Prou! Única via, Independència' i culminarà a la plaça Sant Jaume

Les imatges de la manifestació de l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

Les imatges de la manifestació de l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

Veure Galeria

7W6A6087 / Jordi Borràs / ACN / ACN

ACN

Barcelona

Els participants a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies han començat a caminar a un quart d'una del migdia des del monument a Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Amb el lema 'Prou! Única via, Independència', la marxa vol denunciar anys de desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies i reivindica que l'única solució per resoldre la crisi ferroviària és la independència. La manifestació té com a punt final la plaça Sant Jaume i passarà per Urquinaona i Via Laietana. Cinc hores més tard tindrà lloc la segona protesta de la jornada, convocada per les plataformes d'usuaris. Precisament, l'ANC i el Consell els han acusat de "contraprogramar" la seva marxa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  2. Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
  3. La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
  4. La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
  5. M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
  6. Premien a la Barcelona Wine Week el Gneis de Masia Serra, el vi que va fer sortir el celler de la DO Empordà
  7. El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
  8. La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu

Arrenca la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

Arrenca la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

Les imatges de la manifestació de l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

Les imatges de la manifestació de l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies

El cas contra Errejón segueix endavant tot i la renúncia de Mouliaá

El cas contra Errejón segueix endavant tot i la renúncia de Mouliaá

Alícia Romero, consellera d'Economia: "Hem de donar esperança. Catalunya ha de guanyar de tant en tant"

Alícia Romero, consellera d'Economia: "Hem de donar esperança. Catalunya ha de guanyar de tant en tant"

Els metges demanen incloure els tatuatges a l’historial clínic del pacient

Els metges demanen incloure els tatuatges a l’historial clínic del pacient

Laia Aleixandri es trenca l’encreuat i diu adeu al curs

Laia Aleixandri es trenca l’encreuat i diu adeu al curs

Els usuaris de Rodalies surten al carrer per exigir un servei digne: "La situació és insostenible"

Els usuaris de Rodalies surten al carrer per exigir un servei digne: "La situació és insostenible"

Rosa, guanyadora del pot de 'Pasapalabra': "Entenc que molta gent veiés en Manu una mica per sobre meu"

Rosa, guanyadora del pot de 'Pasapalabra': "Entenc que molta gent veiés en Manu una mica per sobre meu"
Tracking Pixel Contents