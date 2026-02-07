Arrenca la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies
La marxa té per lema 'Prou! Única via, Independència' i culminarà a la plaça Sant Jaume
ACN
Els participants a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies han començat a caminar a un quart d'una del migdia des del monument a Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Amb el lema 'Prou! Única via, Independència', la marxa vol denunciar anys de desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies i reivindica que l'única solució per resoldre la crisi ferroviària és la independència. La manifestació té com a punt final la plaça Sant Jaume i passarà per Urquinaona i Via Laietana. Cinc hores més tard tindrà lloc la segona protesta de la jornada, convocada per les plataformes d'usuaris. Precisament, l'ANC i el Consell els han acusat de "contraprogramar" la seva marxa.
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Premien a la Barcelona Wine Week el Gneis de Masia Serra, el vi que va fer sortir el celler de la DO Empordà
- El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu