Protesta
Usuaris de Rodalies es manifesten aquest dissabte per denunciar un servei que "ha tocat fons"
Més d’un centenar d’entitats se sumen al manifest, que reclama un "un canvi radical" en la gestió del sistema ferroviari
Els usuaris de Rodalies sortiran al carrer dissabte en una manifestació convocada de manera unitària per denunciar el "neguit" i la "incertesa" que provoca un sistema que ha "tocat fons" i que "no és gens fiable". La mobilització començarà a les 17 hores a l’estació de França, sota el lema "Sense trens no hi ha futur".
La protesta està impulsada per una vintena d’entitats convocants, amb el suport de més d’un centenar d’associacions adherides a un manifest que demana un "canvi d’escala en la inversió i un canvi radical" en la gestió del sistema ferroviari. Els portaveus reclamen "certesa i seguretat", "un servei digne i fiable" i que "els trens funcionin", i confien que la manifestació sigui un "revulsiu" per generar un "canvi absolut".
Volem que els trens funcionin
Des de l’Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), un dels seus membres, Carles Garcia, explica que la mobilització vol ser un "cop d’efecte" perquè les coses comencin a canviar. "Estem cansats de perdre les nostres vides als trens i a les andanes", afirma.
Segons la PTP, els usuaris viuen entre la ira i la resignació davant "un servei que ja no funciona" i que cada matí genera neguit i incertesa: "No sabem ni a quina hora passarà el tren, ni quant trigarà, ni quan arribarem o si hi haurà un servei substitutori que pugui enllaçar-nos, o quedarem tirats a mig camí". L’entitat reivindica uns "mínims" de "certesa i seguretat" i demana mesures per minimitzar imprevistos.
En la mateixa línia, Garcia resumeix l’objectiu amb una demanda concreta: "Volem que els trens funcionin, que ens agafi al matí per portar-nos a les nostres destinacions i ens torni a casa a la tarda". "És l’únic que volem", afegeix.
La línia R11 i el malestar dels usuaris
Les reivindicacions també són compartides pels usuaris de la línia R11, agrupats en el grup de WhatsApp "Ja n’hi ha prou", que reclamen un servei ferroviari "digne i fiable" per poder arribar a temps a la feina, al metge o als exàmens. Denuncien l’angoixa constant dels retards i les cancel·lacions.
L’administrador del grup, Joan Puigmartí, denuncia la degradació del servei, amb manca de maquinistes, infraestructures envellides, vandalisme i robatoris freqüents als trens sense seguretat adequada. També exigeixen canals de comunicació "eficients", treballadors de substitució en cas d’urgència, més capacitat a les hores punta i més vigilància per evitar robatoris de motxilles i maletes als combois.
Puigmartí critica el caos de les darreres setmanes i sosté que la recuperació del servei ha estat una "presa de pèl". "És horrorós i n’estem molt farts", diu. Tot i animar a participar en la manifestació, admet que n’espera "poc" i tem que els partits polítics s’apropiïn de la marxa i restin força a la veu dels "usuaris reals".
Molts anys picant pedra a l’Empordà
Des del 2007, la plataforma Defensem el Tren Empordà denuncia "la falta d’inversions evident" a la xarxa i carrega contra el fet que s’hagi prioritzat la construcció de la línia d’alta velocitat en detriment del servei de Rodalies. El portaveu, Pep Gou, assenyala que la R11 té dinou punts detectats entre Barcelona i Portbou on els maquinistes han de reduir la velocitat per precaució.
"Fa molts anys que piquem pedra". "Ja fa quinze anys que ens mobilitzem i aquesta és una situació que només podia anar a pitjor, i és el que està passant", afirma Gou. "Tot ve d’anys de no fer inversions, és tan senzill com això".
La plataforma posa com a exemple de "mala gestió" la voluntat de l’Ajuntament de Figueres de traslladar l’estació de trens del centre de la ciutat a Vilafant, conjuntament amb la de l’AVE. Una proposta "faraònica", segons l’entitat, que proposa fer una "trinxera soterrada" com la que es va fer al seu moment a Vic. "És desesperant perquè veus que inverteixen els diners en coses que no tenen cap sentit", carrega el portaveu.
Retards també a l’Avant entre Figueres, Girona i Barcelona
Els usuaris de l’Avant entre Figueres, Girona i Barcelona també faran sentir la seva veu a la manifestació. El portaveu de la plataforma, Daniel Blay, exigeix sobretot una millora en la puntualitat i afirma que, segons dades recollides pels mateixos usuaris, han acumulat més de 1.600 retards en un any.
Blay explica que la situació s’ha agreujat pels problemes "crònics" a Rodalies, que han derivat molts usuaris cap a l’Avant sense augmentar freqüències ni places, fet que provoca saturació i obliga sovint a reservar amb setmanes d’antelació. Per això, reclamen que es creï un tren llançadora entre Figueres i Barcelona que "eviti els retards acumulats procedents de recorreguts llargs" dels AVE, i defensa que la manifestació és el moment de "fer pressió" per exigir les inversions necessàries que garanteixin el servei.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Premien a la Barcelona Wine Week el Gneis de Masia Serra, el vi que va fer sortir el celler de la DO Empordà
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord