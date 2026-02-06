Infraestructura aturada
El Ministeri de Transports manté la previsió d’obrir l’AP-7 al trànsit dilluns
S’ha construït ja el mur de contenció de l’autopista a l’altura de Gelida
Germán González
El pròxim dilluns a primera hora està previst que l’AP-7 recuperi la normalitat després de gairebé tres setmanes. Operaris de Carreteres treballen contra rellotge per assegurar el tram de l’autopista al seu pas per Gelida, que va quedar afectat pel despreniment d’un mur de contenció que va causar l’accident mortal d’un tren de Rodalies el 20 de gener passat. Des d’aleshores, es va tallar la circulació en sentit Tarragona per fer aquestes obres.
El Ministeri de Transports manté la decisió que dilluns la carretera tornarà a obrir. Així ho han comunicat al Servei Català de Trànsit, que està en alerta per si un retard a les obres obliga a canviar aquesta previsió.
A través de les xarxes socials, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’ha instal·lat a Catalunya a l’espera de solucionar l’afectació a Rodalies, ha explicat que s’ha construït "el mur de contenció a l’altura de Gelida", tot i que "segueixen els treballs sobre el talús i la mateixa carretera".
D’aquesta manera, afegeix que hi ha "avenços" en la reparació d’aquest tram de l’AP-7 afectat pel despreniment i que "la previsió de poder recuperar el trànsit la setmana que ve es manté".
De moment, durant el cap de setmana seguiran els treballs i es mantindrà tallada l’autopista. El subdirector general de gestió del Trànsit, Guillermo Villuendas, també ha explicat que aquesta obra "avança a bon ritme" i que la previsió era reobrir completament la via en sentit sud dilluns que ve.
Durant unes hores, l’AP-7 va estar oberta parcialment en sentit sud entre Martorell i Gelida per a autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe. Es va posar en marxa dimecres i dijous es va anul·lar després que dos autocars se saltessin les restriccions i arribessin fins al punt en què es realitza l’obra, en comptes de parar a l’estació de Gelida. Des d’aleshores, l’AP-7 torna a estar totalment tancada a la circulació.
Els Mossos d’Esquadra mantenen controls a Martorell per informar els conductors de les desviacions per l’A-2, així com patrulles per l’autopista AP-7 per evitar nous incidents.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala