Pols amb la conselleria
Els docents catalans mantenen la vaga de l'11 de febrer i anuncien un "cicle indefinit de mobilitzacions"
El col·lectiu, que reclama millores salarials, anuncia noves jornades de vaga i mobilitzacions per a la setmana del 16 al 20 de març
Els sindicats catalans d’educació –USTEC-STEs (IAC), ASPEPC-SPS, CCOO, la CGT i UGT– mantenen la convocatòria de vaga prevista per al pròxim dimecres 11 de febrer després que, expliquen, el Departament d’Educació desconvoqués aquest dijous la taula en què s’havien de reprendre les negociacions per millorar les condicions laborals i el sistema educatiu.
Segons els sindicats, el Departament ha incomplert el calendari previst per abordar les reivindicacions del col·lectiu quan s’ha posat sobre la taula la petició d’un augment salarial. Després de les protestes del 15 de novembre i del 24 de gener, mestres i professors mantenen un pols amb la conselleria. En aquest sentit, denuncien "el menyspreu" de la conselleria pel fet, afirmen, de "no haver estat capaç fins ara de plantejar propostes raonables per encaminar cap de les reivindicacions" plantejades pel col·lectiu.
La "línia vermella" del salari
Per als sindicats, la pujada salarial és "una línia vermella", ja que mantenen que el salari del professorat català és a la cua de les retribucions que reben els docents a la resta de l’Estat. "Negociar un augment del complement específic depèn exclusivament de la voluntat del Govern, que no ha mogut fitxa", asseguren.
Més enllà de la millora salarial, els sindicats també reclamen la reducció de les ràtios, "per poder atendre l’alumnat en condicions d’equitat", així com la "injecció de recursos per a l’escola inclusiva". Entre les reivindicacions també figuren la reducció de la burocràcia, dissenyar un currículum consensuat i comptar amb plantilles estables. que "garanteixin la democràcia als centres".
Per a dimecres vinent, jornada de vaga, hi ha previstes manifestacions a les quatre capitals catalanes. La de Barcelona sortirà a les 12.30 hores dels Jardinets de Gràcia i acabarà al Departament d’Educació, on es llegirà el manifest unitari. A Girona, la protesta serà a les 12.00 hores al Pont del Dimoni; a Lleida, a les 18.00 hores a la plaça de Ricard Vinyes; a Tarragona, a les 11.30 hores a la plaça Imperial Tàrraco, i a Tortosa, a les 12.30 hores a la plaça de Barcelona.
Segons han avançat els sindicats, el dia 11 serà el "tret de sortida" d’un cicle indefinit de mobilitzacions si la conselleria continua "fent cas omís" de les seves reivindicacions. De fet, estan organitzant noves jornades de vaga i mobilitzacions per a la setmana del 16 al 20 de març.
