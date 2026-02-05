Caos ferroviari
El Govern prorroga la gratuïtat de Rodalies sense posar data al final
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat en comissió parlamentària la seva gestió de la crisi ferroviària i ha assegurat que mai abans s’havia treballat de forma quirúrgica a resoldre els problemes de tota la xarxa de Rodalies
Glòria Ayuso
El Govern prorrogarà la gratuïtat del servei de Rodalies més enllà del 24 de febrer i, de moment, no en fixa la data de finalització. La impossibilitat de reprendre el servei amb garanties i fiabilitat per als usuaris ha motivat la mesura, instaurada fa just deu dies.
Inicialment, la compensació estava pensada per aplicar-se durant un mes. No obstant això, la gratuïtat s’estendrà "els dies que faci falta", ha explicat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una compareixença en comissió parlamentària. Fins aquest dimecres, 320.000 persones havien adquirit els abonaments gratuïts de deu viatges que distribueixen les màquines de les estacions.
Paneque ha comparegut per donar explicacions sobre la gestió de la crisi ferroviària, juntament amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, i per anunciar el manteniment de les mesures que intenten compensar, d’alguna manera, els efectes de la greu crisi de mobilitat sobre els ciutadans. Es mantindrà el reforç dels autobusos interurbans i la suspensió de les zones de baixes emissions "fins que puguem garantir als usuaris l’estabilitat en el sistema".
Al peu del canó
Paneque ha defensat que ha estat "al peu del canó", liderant una crisi provocada per una desinversió acumulada durant anys i que té com a actors principals Adif i Renfe. "M’he pogut equivocar en diferents qüestions", ha afirmat la consellera, per afegir que, no obstant això, tot el que ha passat, una "terrible concatenació de fets", ha servit per descobrir el veritable estat deplorable de la infraestructura i un servei del tot ineficient.
Paneque ha remarcat que en tots aquests anys no s’havia entrat, com sí que ha passat ara, a les entranyes de la infraestructura per descobrir-ne el grau de degradació amb l’objectiu de resoldre-la. El Govern ha exigit que s’assumeixin responsabilitats directes, que han desembocat en dimissions tant a Adif com a Renfe, i que això ha motivat que el Govern de l’Estat afronti també en primera persona les seves responsabilitats.
Protocols clars
La crisi ha evidenciat l’impacte del canvi climàtic i, a petició de CCOO i UGT, el Govern contempla treballar en la creació de "protocols clars" sobre com actuar quan fenòmens meteorològics extrems poden comprometre la infraestructura. "Qui certifica que les vies són operatives és Adif", ha explicat la consellera, que ha qüestionat que aquest treball s’hagi fet de manera adequada.
Davant la demanda dels maquinistes de Renfe, que aquests dies han reclamat revisions complementàries, "en vista dels fets s’ha evidenciat que no només era necessari, sinó oportú", ha afirmat Paneque, contrària a "amagar-ho" després de comprovar que el manteniment i el procediment correctiu no han estat els adequats. Tot això ha conduït a un augment de la inversió en manteniment i també a un contingent més gran de personal dedicat a aquesta tasca.
En aquests moments, hi ha 648 punts que presenten possibles riscos, 31 dels quals reclamen una actuació immediata, perquè són més greus. "Hem sol·licitat el cronograma de les actuacions", ha explicat la consellera, que ha afegit que, a mesura que es vagin resolent els punts, s’aniran eliminant les restriccions de velocitat que estan provocant grans retards en la circulació dels trens.
Aplicació de solucions
Paneque ha defensat així el seu lideratge al capdavant d’una crisi que no depenia només de la conselleria de Territori, i ha remarcat que s’ha prioritzat per damunt de tot la seguretat. S’han anunciat inversions i un treball intens a tota la xarxa per resoldre les vulnerabilitats i aplicar solucions efectives a Catalunya.
