Crisi de Rodalies
Decretat el 66% dels serveis mínims en hora punta a Rodalies durant la vaga convocada pels sindicats ferroviaris
L'aturada, des del dilluns 9 fins dimecres 11, afecta tot el personal de l'empresa
Figueres
El departament d'Empresa i Treball ha decretat en un 66% els serveis mínims en hora punta, i en un 33% durant la resta de la jornada, a Rodalies durant la vaga convocada pels sindicats ferroviaris la setmana vinent.
L'aturada afecta a tot el personal que presta servei a l'empresa. Des de la conselleria, s'ha estipulat que les hores punta són de 6.00 h a 9.30 h i de 17.00 h a 20.30 h. Ressalten, però que la interrupció del servei de trens "afectaria béns i drets protegits constitucionalment", com és el dret al trasllat i a la lliure circulació, s'ha decretat un servei mínim del 33% durant la resta de la jornada.
En els centres de gestió de l'operativa, s'estipula que hi haurà un mínim d'un de cada tres treballadors.
