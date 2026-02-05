Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Decretat el 66% dels serveis mínims en hora punta a Rodalies durant la vaga convocada pels sindicats ferroviaris

L'aturada, des del dilluns 9 fins dimecres 11, afecta tot el personal de l'empresa

L'estacio de tren de Figueres, en una imatge d'arxiu.

L'estacio de tren de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Josep López

ACN

Figueres

El departament d'Empresa i Treball ha decretat en un 66% els serveis mínims en hora punta, i en un 33% durant la resta de la jornada, a Rodalies durant la vaga convocada pels sindicats ferroviaris la setmana vinent.

L'aturada afecta a tot el personal que presta servei a l'empresa. Des de la conselleria, s'ha estipulat que les hores punta són de 6.00 h a 9.30 h i de 17.00 h a 20.30 h. Ressalten, però que la interrupció del servei de trens "afectaria béns i drets protegits constitucionalment", com és el dret al trasllat i a la lliure circulació, s'ha decretat un servei mínim del 33% durant la resta de la jornada.

En els centres de gestió de l'operativa, s'estipula que hi haurà un mínim d'un de cada tres treballadors.

