El Premi Princesa de Girona Social 2026 distingeix Hatim Azahri

El jurat reconeix l’Associació Joves Units del Poble-sec en presència del Monarca

Hatim Azahri, aquest dimarts.

Hatim Azahri, aquest dimarts. / ZOWY VOETEN

Gerardo Santos

Sant Boi de Llobregat

Els premis Princesa de Girona Social 2026 han volgut reconèixer la tasca comunitària d’una associació de joves del barri del Poble-sec de Barcelona. El rei d’Espanya, Felip VI, va presidir l’acte central del Tour del Talent 2026, que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda al poliesportiu Parellada de Sant Boi de Llobregat, i va culminar amb el lliurament del guardó a Hatim Azahri Akhnous, fundador i president de l’Associació Joves Units del Poble-sec: "Continuem generant confiança i generant comunitat", va declarar un emocionat Azahri quan va rebre el guardó.

Així, les paraules del jove guanyador van ser d’agraïment per al jurat, però també per a dues persones "molt especials". Es tracta de la Rosa i de la Conxita, dues de les seves professores: "Elles van fer una cosa molt bàsica amb mi, que és parlar-me, no infravalorem el poder de les paraules i no ens cansem d’agrair i de demanar perdó". El premiat, que va denunciar "el genocidi a Palestina", va voler convidar tots els presents a ser també oberts amb els veïns: "Demaneu sempre el nom a la persona que teniu al costat". Per la seva banda, el jurat, que va destacar l’alt nivell dels projectes transformadors en disputa pel premi, va remarcar que "el canvi real és possible quan es construeix des de la base".

Finalistes

La resta de finalistes van ser Diana de Arias, de l’associació Decedario, Pol Ricart, fundador i director de MedBrain Global, Natalia Rodríguez, fundadora i directora de Saturn Labs, i Mateo Nicolás, d’Asteroid Technologies.

El Rei va ser rebut pel conseller de Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, i els quatre alcaldes dels municipis organitzadors d’aquesta primera parada del Tour del Talent: Lluïsa Moret per Sant Boi, Gemma Badia per Gavà, Manu Reyes per Castelldefels i Olga Morales per Viladecans.

