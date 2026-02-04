L’escut social
El Govern suavitza la moratòria contra els desnonaments per salvar les pensions
L’Executiu pacta amb el PNB eximir de la pròrroga els propietaris d’una sola vivenda de lloguer després de trossejar el decret òmnibus
Iván Gil
El que convenç uns socis n’allunya d’altres i viceversa. En aquesta disjuntiva es mou el Govern, com s’ha vist en la negociació per recuperar les mesures del decret òmnibus, tombat la setmana passada al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. S’hi afegeix la complexitat que les relacions amb els postconvergents estiguin trencades, per la qual cosa les converses en aquesta matèria han sigut indirectes, a través de la intermediació del PNB. Per això la pròrroga de l’escut social aprovada ahir en el Consell de Ministres, trossejant-la en un decret a part per assegurar en un altre de net la revalorització de les pensions, segueix en suspens.
En el Govern reconeixen que no hi ha hagut negociacions amb la formació liderada per Carles Puigdemont. En aquest sentit, la portaveu dels postconvergents al Congrés, Miriam Nogueras, va assegurar que donaran suport al reial decret que revaloritza les pensions però que: "A falta de llegir la lletra petita, des de Junts sí que podem dir que votarem en contra" del decret amb la pròrroga de la prohibició de desnonaments.
Per contra, les limitacions als desnonaments per a famílies vulnerables mentre els serveis socials els busquen una alternativa de reallotjament ja ha sigut qüestionada per Podem. Es calcula que ara mateix estaven paralitzats uns 60.000 desnonaments d’aquestes característiques, sent majoritaris els que corresponen a petits propietaris, que s’han deixat fora de l’escut social.
Diferències ideològiques
Als vetos creuats se sumen diferències ideològiques evidents entre els socis en matèria de vivenda. Malgrat tot, fonts de la Moncloa justifiquen que els canvis introduïts al decret social s’han portat a terme des de la perspectiva que "considerem que tenen més consens". "Vam portar unes mesures amb un disseny que no van sortir, esperem que aquestes sí", conclouen.
La portaveu del Govern, Elma Saiz, va assegurar en roda de premsa després del Consell de Ministres que "el diàleg continua obert". "Abans, durant i després", de l’aprovació dels nous dos decrets, "per aconseguir els consensos necessaris i les majories necessàries perquè aquestes mesures vegin la llum". El que almenys s’assegurarà l’Executiu és que els pensionistes no vegin minvada la seva nòmina al mes de febrer. Junts, en línia amb la crítica dels populars, havien titllat de "xantatge" que es barregessin en un mateix text l’alça de les pensions i la pròrroga dels desnonaments.
La també ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va descarregar en les comunitats part de la responsabilitat per donar solució a les famílies vulnerables que ara veurien executat el seu desnonament. Com a competents en matèria de serveis socials, Saiz va assenyalar que "aquí hi ha una responsabilitat important de les comunitats per oferir alternatives habitacionals".
Finançament per al reallotjament
Des del Ministeri de Vivenda assenyalen que en el cas de les de les persones propietàries d’una vivenda de lloguer, al no veure’s afectades per la pròrroga d’aquest escut social, "correspondrà als serveis socials competents la recerca d’una alternativa habitacional d’emergència". En paral·lel, traslladen que el Govern continuarà aportant finançament a les comunitats "per contribuir al desenvolupament dels parcs de vivenda social i dels recursos d’emergència habitacional que donin una resposta estructural a les situacions de vulnerabilitat".
D’altra banda, en el pròxim Pla Estatal de Vivenda 2026-2030, es triplica la inversió fins als 7.000 milions, en part per finançar línies específiques per a la construcció de vivenda social, i també programes d’ajudes per a col·lectius vulnerables com les dones víctimes de violència de gènere", segons assenyalen. El Consell de Ministres de la setmana passada ja va pressupostar en 300 milions d’euros els avals finançats per l’Estat per a aquest fi.
