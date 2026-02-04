La gestió migratòria
El 63% dels catalans són partidaris de limitar l’arribada d’immigrants
La dada del sondeig de l’ICPS se situa 20 punts per sobre de la registrada el 2023
Carlota Camps
Dos de cada tres catalans volen limitar l’arribada d’immigrants, una xifra que ha crescut de manera notable en els últims anys. Així es desprèn d’una enquesta realitzada per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) entre l‘octubre i el novembre del 2025. Concretament, un 63,7% dels enquestats assegura ser partidaris de restringir l’entrada d’estrangers, davant el 44,4% que ho era el 2023 i el 54% el 2024. Això suposa un increment de 20 punts percentuals.
No obstant això, des de l’ICPS relativitzen aquestes dades. El seu director, Oriol Bartomeus, assegura que el nombre de catalans favorables a limitar la immigració avui és semblant al del 1993, tot i que des d’aleshores s’ha multiplicat per deu la població estrangera. Abans del 2000 no arribava ni al 2%, mentre que en l’actualitat el 18% dels ciutadans que resideixen a Catalunya van néixer fora d’Espanya.
L’institut va deixar de preguntar per aquesta qüestió el 1993 i no va tornar a fer-ho fins al 2023. Això significa que es pot afirmar que el rebuig de la immigració ha crescut en els últims dos anys, però no es pot conèixer quina va ser la seva evolució en aquests 30 anys. No obstant això, Bartomeus atribueix aquest creixement a l’"efecte agenda" i a l’"aparició d’Aliança Catalana", cosa que considera que ha posat el tema dins del debat polític i ha comportat "opinions negatives" sobre els migrants.
De l’enquesta, realitzada a partir de 2.000 entrevistes, també destaca que l’augment dels defensors de posar límit a la immigració és transversal en tots els partits. Si el 2023 eren un 14% els votants dels Comuns i el 18% dels de la CUP els que volien endurir els criteris d’entrada, ara ho són més del 30% dels simpatitzants d’aquestes dues formacions. No obstant això, la pujada més pronunciada l’experimenta Junts, que passa d’un 48% a gairebé un 80% de suport, mentre que el PP creix del 60% al 80%.
Els més partidaris de regular els fluxos migratoris són, com era previsible, els d’Aliança Catalana (100%) i els de Vox (90%). Finalment, el 55% dels d’ERC i el 60% dels del PSC també són proclius a posar límit a les arribades.
Les dones joves
Malgrat aquest canvi de percepció generalitzat, les dones joves continuen sent el grup que mostra una opinió més positiva sobre la immigració, un 60%, mentre que els homes més joves i les persones de més de 65 anys són els grups que tenen una opinió més negativa, un 43% i un 44% respectivament. És un biaix que també es dona quan es pregunta pel feminisme.
